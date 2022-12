Mercoledì dice addio alle trecce: Jenna Ortega cambia look con il caschetto Siamo abituare a vedere Jenna Ortega con i capelli lunghi e scuri di Mercoledì Addams: l’attrice ha stupito tutti con un taglio di capelli corto e sbarazzino.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @netflix e @jennaortega

L'attrice Jenna Ortega è diventata famosa per il personaggio di Mercoledì Addams nell'omonima serie Netflix. Inutile dire che sia già uno dei titoli più visti della piattaforma: la scena del ballo, con un abito vintage, è diventata virale sui social e la frangetta sta spopolando tra le tendenze di stagione. Per l'intervista al talk show di Jimmy Fallon Jenna Ortega ha stupito tutti sfoggiando un drastico cambio look: ha detto addio alle trecce nere di Mercoledì!

Il nuovo taglio di capelli di Jenna Ortega

Fino a oggi l'attrice Jenna Ortega aveva voluto mantenere un look simile a quello del suo personaggio: capelli lunghi con la frangia (ma castani anziché neri) e look di ispirazione gotica. Adesso però ha deciso di "darci un taglio", letteralmente: ha sfoggiato un caschetto sbarazzino con lunghezze scalate e ciuffi più lunghi intorno al viso. Per quanto riguarda il colore invece ha scelto di non cambiare molto, lasciando la sfumatura calda e ramata che aveva sfoggiato in questi mesi. Il nuovo taglio è merito dell'hair stylist David Stanwell, che ha condiviso il risultato sui social.

Jenna Ortega in Dolce&Gabbana (via Instagram)

Jenna Ortega copia il colletto bianco di Mercoledì

Jenna Ortega però non è ancora pronta a dire addio al personaggio di Mercoledì: al Jimmy Fallon show ha sfoggiato un look a tema curato dallo stylist Enrique Melendez. Dark come gli Addams, sì, ma con un tocco di sensualità in più: ha indossato un abito nero trasparente di Dolce&Gabbana che lasciava intravedere la lingerie. L'outfit era completato da colletto e polsini bianchi, in perfetto stile Mercoledì, cravatta nera e un bustier metallizzato in vita. Ormai è ufficiale: Jenna Ortega è l'icona gotic-chic di questa generazione!