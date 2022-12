La “Mercoledì mania” conquista Paris Hilton: cambia look e sfoggia le trecce nere La “Mercoledì mania” ha travolto anche Paris Hilton, tanto da averla spinta a cambiare drasticamente look. Ha detto addio agli iconici capelli biondi e ha sfoggiato delle inedite trecce nere.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche settimana a questa parte si parla molto di Mercoledì Addams, la protagonista della serie Netflix firmata da Tim Burton diventata un vero e proprio fenomeno social. Sarà perché la sua ironia dark è irresistibile o perché semplicemente la saga è tra le più viste di tutti i tempi, ma la cosa certa è che tutti sono stati travolti dalla "Mercoledì Mania". C'è chi replica il balletto virale come Lady Gaga, chi prova a riprodurre il trucco gotico e chi, invece, non può fare a meno di imitare l'iconica acconciatura con le trecce nero corvino. L'ultima ad averlo fatto è stata Paris Hilton, che per l'occasione ha detto addio ai capelli biondissimi che da sempre la contraddistinguono.

Il nuovo hair look di Paris Hilton

Paris Hilton è stata la "prezzemolina della moda" all'inizio degli anni 2000 ma ancora oggi, nonostante siano passati decenni da allora, continua a essere seguitissima, tanto da riuscire a lanciare mode e tendenze con un unico scatto social. Di recente ha dato l'ennesima prova di essere "sempre sul pezzo" in fatto di stile. Qualche giorno fa è stata a Disneyland e per l'occasione ha cambiato look in modo drastico. Ha detto addio agli iconici capelli biondi, considerati da sempre il suo marchio di fabbrica, ed è passata al nero corvino. Ha legato la chioma in due maxi trecce laterali da collegiale, imitando così Mercoledì Addams, il personaggio del momento.

Il look a tema Disney di Paris Hilton

Paris Hilton dice addio ai capelli biondi?

Fatta eccezione per l'acconciatura, il resto del look di Paris Hilton era tutt'altro che dark. L'ereditiera ha abbinato un paio di jeans skinny a un adorabile maglione di Paperino, completando il tutto con un bomber decorato e con un paio di sneakers con la zeppa. Sul capo ha indossato un cappello alla pescatore, "nascondendo" la radice dei capelli. Il motivo per cui lo ha fatto? Probabilmente perché indossava una parrucca, visto che poco dopo è tornata al suo iconico biondo platino. Insomma, sebbene la Mercoledì Mania abbia travolto davvero tutti, la Hilton ha deciso di cambiare look solo in modo temporaneo.