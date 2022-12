Michelle Hunziker si trasforma in Mercoledì Addams: il tutorial di make-up per bionde Michelle Hunziker si è trasformata in Mercoledì Addams con il trucco. Inizialmente ha assecondato una richiesta delle figlie, poi ha realizzato un tutorial per le bionde che vogliono replicare il make-up della protagonista della serie firmata da Tim Burton.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è sempre sul pezzo quando si parla di tendenze e non solo perché non ha rivali in fatto di stile, anche per quanto riguarda i beauty look segue spesso le manie del momento. Complice una richiesta della figlie, questa mattina, ad esempio, si è trasformata in Mercoledì Addams utilizzando semplicemente il make-up. Certo, ha spiegato di sentirsi la cosa più lontana al mondo dalla Mercoledì di Tim Burton, ma ha poi continuato dicendo che le piccole Sole e Celeste sono state molto perseveranti, costringendola a truccarsi come la loro nuova eroina, nonostante i capelli biondi. Il risultato? Lo ha rivelato al termine di un tutorial di trucco.

Il make-up alla Mercoledì per bionde

La serie Netflix dedicata a Mercoledì Addams sta letteralmente spopolando, basti pensare al fatto che la sua frangia a tendina è diventata super richiesta. Ora anche Michelle Hunziker se ne è resa conto, visto che le figlie le hanno chiesto di truccarsi propri come lei.

Il make–up alla Mercoledì Addams

Da sempre appassionata di "video-consigli" (qualche tempo fa ne aveva condiviso uno per realizzare una piega perfetta a casa), la conduttrice è diventata protagonista di un tutorial per le bionde che vogliono replicare il make-up della nuova eroina di Tim Burton. È partita dall'incarnato, che a suo avviso esigeva dei colori estremamente chiari: ha realizzato la base con un fondotinta effetto matte, così da non avere bisogno di molta cipria, che rischia di chiudere i pori.

Michelle Hunziker come Mercoledì di Tim Burton

I consigli beauty di Michelle Hunziker

Subito dopo è passata agli occhi: così come Mercoledì, Michelle li ha esaltati con una matita nera, l'ha applicata tra le ciglia e l'ha poi sfumata con le dita. Non ha rinunciato al mascara, che ha aperto le ciglia "a ventaglia", donando uno sguardo intrigante, mentre per le labbra ha optato per un rossetto bordeaux picchiettato e sfumato sulla bocca (visto che la Addams non usa un tratto troppo delineato). Il risultato? Sebbene i capelli biondi aggiungano un tocco di luminosità al beauty look, la Hunziker appare letteralmente "spettrale". Quante saranno le bionde che seguiranno i suoi consigli per trasformarsi in Mercoledì?