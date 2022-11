Il tutorial di Michelle Hunziker per capelli da diva: la conduttrice svela il suo metodo preferito Michelle Hunziker ha svelato il suo metodo preferito per un’acconciatura facile e veloce, ma di grande effetto, l’ideale per essere in ordine tutto il giorno.

A cura di Giusy Dente

Da quando ha tagliato i capelli, Michelle Hunziker si sta davvero sbizzarrendo con le acconciature. La conduttrice aveva fatto della lunga chioma bionda un elemento distintivo e i fan si erano abituati a vederla così. Poi un anno fa ha stupito tutti con una drastica e inattesa trasformazione: ha detto addio a diversi centimetri di capelli, optando per un bob sbarazzino. Era la prima volta in 25 anni di carriera che stravolgeva così la sua immagine, ma il risultato è stato sorprendente, ha convinto tutti. Ovviamente, si è affidata alla sua hair stylist di fiducia, colei a cui si rivolge in tutte le occasioni speciali: Alessia Solidani (stessa parrucchiera di Ilary Blasi). Ma la conduttrice ama anche fare da sola. Ha condiviso con i suoi follower uno dei suoi metodi preferiti per una messa in piega ordinata e duratura.

Il metodo di Michelle Hunziker per una chioma perfetta

Come avere dei capelli in ordine per tutta la giornata, ma acconciati in modo trendy e non banale? Il segreto lo ha svelato Michelle Hunziker, condividendo con fan e follower il metodo che usa per la sua messa in piega. La conduttrice sulla sua chioma sempre più bionda ama sfoggiare delle onde molto naturali, che realizza da sola. Si tratta di un'acconciatura facile e veloce, che dona volume e movimento e che rende il bob più "di carattere".

"A me piace tantissimo giocare coi capelli" ha detto la 45enne rivolgendosi a fan e follower. Ha mostrato il metodo che realizza sui suoi capelli e lo ha consigliato a chiunque abbia un log bob e voglia di renderlo un po' più vivo. "Prendete dei bigodini caldi: pochi minuti ed ecco fatta questa piega" ha spiegato, mostrando velocemente il procedimento.

La conduttrice ha consigliato di tenere i bigodini grossi in testa a raffreddarsi per circa 10 minuti e ha fatto vedere un prima-dopo, per mostrare bene il risultato finale. L'effetto è semplice e naturale, ma ravviva l'acconciatura donando un aspetto da vera diva. In poco tempo è possibile trasformare un monotono caschetto in qualcosa di più accattivante: impossibile passare inosservate.