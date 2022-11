Michelle Hunziker sempre più bionda: ritocca il colore e sfoggia le onde effetto naturale Michelle Hunziker è partita alla volta di Roma per fare visita ad Alessia Solidani, la sua parrucchiera di fiducia. Si è affidata a lei per un nuovo cambio look e il risultato è stato sensazionale.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di cambiamenti per Michelle Hunziker e non solo perché tra qualche mese diventerà nonna per la prima volta col primogenito della figlia Aurora Ramazzotti, nelle ultime ore ha anche rivoluzionato il suo hair look. Si è liberata da tutti gli impegni lavorativi della giornata ed è partita alla volta di Roma per raggiungere Alessia Solidani, la parrucchiera di fiducia alla quale si è affidata per il taglio drastico dello scorso anno. A quanto pare permette solo a lei di portare qualche piccola modifica alla sua chioma e non sorprende che anche questa volta abbia aggiunto una piccola novità all'acconciatura: ecco i "nuovi capelli" della conduttrice.

Michelle Hunziker prima della visita ad Alessia Solidani

Il nuovo colore di capelli di Michelle Hunziker

Alessia Solidani, una delle parrucchiere più amate dalla celebrities, ieri ha ricevuto la visita di una delle sue clienti preferite, Michelle Hunziker. Sui social ha documentato tutto, immortalandosi al fianco della conduttrice con tanto di didascalia: "Oggi è venuta a trovarci la nostra Michelle Hunziker from Milan!!!! È sempre bello averti qui". Per quale motivo la svizzera ha viaggiato fino a Roma? Per cambiare look. Come mostrato nelle Stories, dove si è immortalata in versione cozy con un completo di maglia color sabbia, ha fatto un ritocco al colore, diventando ancora più bionda del solito. Ha detto addio alle radici scure e ora sfoggia un'adorabile chioma platino, tanto che la stessa Solidani ha commentato la sua "opera d'arte" dicendo "What a wonderful blonde".

Michelle Hunziker con i capelli biondissimi

Michelle Hunziker con la piega in stile diva

Solo qualche giorno fa Michelle Hunziker aveva detto di essere la "maga" delle pieghe fatte in casa, soprattutto da quando ha tagliato i capelli. Il bob le permette infatti di spaziare tra le più svariate acconciature, dal semplice extra liscio alle beach waves sbarazzine. Nel momento in cui ha fatto visita ad Alessia Solidani, però, ha puntato su delle adorabili onde larghe e dall'effetto naturale, portando la chioma con la fila molto laterale come una diva d'altri tempi. Il dettaglio che non può passare inosservato? Molti followers della conduttrice hanno chiesto alla parrucchiera di convincerla a cambiare colore in maniera un tantino più "estrema". Michelle prima o poi metterà in atto un colpo di testa simile?