Jenna Ortega è una sposa gotica: perché Mercoledì Addams alla premiere ha il velo sulla testa Jenna Ortega, in occasione della premier di “Mercoledì” (serie tv di Tim Burton) ha sfilato sul red carpet in total black, con un abito da sposa gotico firmato Versace con tanto di velo nero.

A cura di Giusy Dente

Jenna Ortega in Versace

Nella nuova serie tv che ha per protagonista la famiglia più macabra della storia del cinema, c'è Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams. La serie tv di Tim Burton è dedicato proprio a lei, personaggio "inquietante" che col suo inconfondibile stile è diventata fonte d'ispirazione per i più "macabri" travestimenti. Trecce, abbigliamento scuro austero, stile da scolaretta, mocassini di vernice: è così che è sempre stata rappresentata nei fumetti, nelle serie televisive, nei film della saga. E così l'ha voluta anche Tim Burton, che ha affidato il ruolo alla star Disney Channel ventenne, che recitato anche in X e Scream.

Le Maison riportano in auge lo stile gotico

Le passerelle dell'autunno-inverno hanno visto da un lato la dominanza dello stile Barbiecore all'insegna del total pink, dall'altro la prevalenza di uno stile marcatamente gotico. Balenciaga, Givenchy, Schiaparelli: la tendenza del 2023 è fatta di total black, pizzo, look drammatici, pelle e latex, corsetti. Le celebrities hanno abbracciato in pieno questa tendenza. Basti pensare a Kourtney Kardashian, che del gotico ha fatto il tema portante del look del suo matrimonio, dove tutto era dark e anticonvenzionale. Oppure all'outfit gotico di Bella Hadid al Met Gala del 2022, con corsetto di pelle scollato dalle stringhe laterali, velo di tulle e audaci calze ricamate.

Mercoledì sfila sul red carpet in total black

La premiere mondiale della serie tv di Tim Burton si è svolta, manco a dirlo, di mercoledì! Jenna Ortega ha sfilato sul red carpet con un abito sottoveste di raso completo di velo: una perfetta sposa gotica. L'abito, ispirato proprio a un look nuziale da un lato e alla lingerie dall'altro, è stato il penultimo a sfilare nella sfilata prêt-à-porter Primavera-Estate 2023 di Versace a Milano, lo scorso settembre. Presenta bustier a costine, dettagli in pizzo, maxi spacco lungo la gonna, caratterizzata da effetto stropicciato con strascico. Lo ha abbinato a sandali nero tono su tono, con plateau e triplo cinturino alla caviglia. L'effetto è drammatico, perfettamente allineato allo stile spettrale della famiglia Addams.

Perché Mercoledì Addams ha indossato il velo

Per le scelte stilistiche durante il press tour, l'attrice si è fatta aiutare da un professionista, lo stylist Enrique Meléndez. Insieme hanno pensato che l'aggiunta del velo fosse una scelta pertinente e adeguata: cercavano un degno tocco finale all'ouutfit, insomma. "L'ho indossato e sapevo solo che quello era ciò che avrei dovuto fare. Penso che apprezzerebbe il velo", ha osservato in riferimento al suo personaggio.