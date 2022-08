Estetica Barbiecore, tutti vestono di rosa: la bambola più famosa al mondo fa le regole della moda Pink is the new black. Il trend del momento si chiama Barbiecore, rimanda all’estetica della bambola più famosa di sempre. Il rosa domina in tutte le sfumature.

A cura di Giusy Dente

da sinistra: Anne Hathaway, Zendaya, Florence Pugh (in Valentino)

Dal delicato rosa cipria al ben più acceso fucsia, dalle tonalità pastello a quelle fluo: il rosa è il colore must have della Primavera-Estate 2022. Spopola sulle passerelle, è virale sui social, ed è il preferito di celebrities e influencer, che lo sfoggiano in tutte le occasioni. Sui red carpet, durante i concerti, agli eventi di gala: negli ultimi mesi è sempre stato un tripudio di queste nuances, sia per l'abbigliamento che per gli accessori. Ne è nato un neologismo coniato proprio per indicare questa tendenza specifica, che riporta alla mente l'immaginario legato a Barbie. Si parla infatti di Barbiecore, un universo frizzante e coloratissimo, dominato appunto dal rosa, tradizionalmente il preferito della famosa bambola.

Nicola Coughlan in Valentino

Che cos'è il Barbiecore

Il termine Barbiecore è nato sulla scia della tendenza del momento, che vede il rosa protagonista. Il trend del momento è vestirsi "come Barbie", dunque con look super femminili: abiti bon-ton o con gambe in mostra, scarpe con zeppe altissime, gonne ampie, dettagli scintillanti, rouches, tessuti lucidi e preziosi. La tendenza ha contagiato tutti. Basta scorrere i sociale oppure dare un'occhiata alle passerelle, alle collezioni presentate dalle principali Maison. Ma è possibile accorgersene anche osservando gli outfit sfoggiati da influencer e celebrities agli eventi. Un ruolo di certo lo hanno avuto le aspettative per l'uscita dell'attesissimo film Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie protagonista. Le prime foto diffuse dal set ce la restituiscono in un'evidente abbondanza di rosa, da cui è impossibile non farsi contagiare. fece

Anya Taylor–Joy in Dior

Anne Hathaway, Zendaya, Nicola Coughlan e Florence Pugh sono solo quattro esempi di look in perfetto stile Barbie (tutti firmati Valentino), ma declinati comunque in modo diverso: uno sbarazzino, uno mannish, uno principesco, uno glamour. Pierpaolo Piccioli è stato il primo a rendere questo colore protagonista in passerella. Alla Paris Fashion Week di marzo ha fatto sfilare la collezione Autunno/Inverno 2022-2023, ribattezzata "Valentino Pink PP collection" perché dominata da una nuance realizzata dalla Maison direttamente in collaborazione con Pantone.

Dua Lipa sfila per Versace

Ma alla Casa di moda italiana se ne sono aggiunte tante altre, che hanno abbracciato la tendenza del rosa, contribuendo così allo spopolare della Barbie mania. Per esempio Dior: suo era l'abito di Anya Taylor-Joy al Festival del Cinema di Venezia. Oppure Chanel, Giorgio Armani, Versace (che ha fatto sfilare Dua Lipa in rosa scintillante). Il rosa fucsia è diventato il colore moda per eccellenza e non solo in fatto di abbigliamento e accessori. Anche il make-up si è colorato di queste nuances, che fanno immediatamente pensare al mondo della bambola più famosa di tutti i tempi. Al trend Barbiecore si ispirano anche gli uomini. Basti pensare a Brad Pitt, che ha sfoggiato con disinvoltura un elegante completo rosa durante una conferenza stampa a Seoul. Non c'è dubbio: oggi più che mai Barbie ci insegna che pink is the new black.