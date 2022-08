Brad Pitt trendy e disinvolto col completo rosa: pink is the new black (anche per gli uomini) I vestiti non hanno genere per Brad Pitt. Dopo la gonna sul red carpet, eccolo in total pink a una conferenza stampa. Chi dice che il rosa è un colore da donne?

A cura di Giusy Dente

Brad Pitt è impegnato in questi giorni con la promozione del suo nuovo film, Bullet Train. È volato a Seoul assieme al co-protagonista Aaron Taylor-Johnson e insieme hanno partecipato a una conferenza stampa al Conrad Hotel. Anche in Corea del Sud l'ex marito di Angelina Jolie non si è smentito in quanto a look, dopo le apparizioni trendy e alla moda fatte in occasione delle anteprime a Berlino, Londra e Los Angeles. L'attore ha messo da parte i completi eleganti, optando per uno stile completamente diverso ultimamente. Questa trasformazione ha a che fare con una nuova fase della sua carriera, più matura e sperimentale, che si riflette anche nell'abbigliamento: "Moriremo tutti, quindi facciamo casino", ha detto a Marc Malkin di Variety.

Il nuovo stile di Brad Pitt

Brad Pitt ha ancora tan ta voglia di mettersi in gioco e sperimentare, non solo nel mondo del cinema. Parallelamente a questa nuova fase della sua carriera, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile: l'abbigliamento del 58enne si è fatto meno formale e rigoroso, decisamente colorato e originale, unico. Alla premiere di Berlino del nuovo film d'azione Bullet Train ha sfilato sul red carpet indossando una gonna: il divo hollywoodiano ha sdoganato questo indumento tradizionalmente associato al mondo femminile, dimostrando che per gli uomini non è più un tabù. Alla prima di Los Angeles, invece, ha stupito tutti con un outfit variopinto: un completo di lino verde abbinato a sneakers gialle. A Seoul ha osato in total pink.

Brad Pitt in total pink

L'attore alla conferenza stampa di Seoul ha osato con un look total pink. Si è anche lui allineato al trend del momento, che ha eletto il rosa in tutte le sue sfumature (dal cipria al fucsia acceso) a colore must del momento. Tutte le principali Maison lo hanno portato in passerella, rendendolo il protagonista delle nuove collezioni; influencer e celebrities lo indossano declinato sia nei look più casual che quelli più glamour. Non ha resistito al fascino di questa nuance neppure il divo di Hollywood, che ha sfoggiato un completo rosa acceso abbinato a sneakers della stessa tonalità.

I colori non hanno genere

Tradizionalmente il rosa è un colore associato alle donne, ma è una convenzione e tra l'altro anche piuttosto recente. Nella moda, questa etichetta trova scarso riscontro, perché sulle passerelle gli uomini lo hanno sempre indossato. L‘associazione maschi-azzurro e femmine-rosa non è sempre esistita, anzi. La storica Jo B. Paoletti nel saggio Pink and Blue ricorda che il colore predominante nell'abbigliamento per l'infanzia era il bianco, perché facile da lavare. Basti poi pensare alla Vergine Maria che vestiva di celeste, che era il colore dell’innocenza, della purezza. Viceversa il rosa in quanto riconducibile al rosso richiamava il sangue e la guerra, dunque la virilità maschile. Le nuove generazioni stanno superando queste rigide distinzioni di genere: Sangiovanni sfoggia quotidianamente il rosa e anche Fedez, in una conversazione col piccolo Leone, gli ha spiegato proprio l'importanza del colore libero dal genere. Anche Brad Pitt ha fatto suo questo ideale e anche per lui pink is the new black.