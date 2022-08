Brad Pitt sorprende ancora sul red carpet: sfila in verde con le sneakers colorate e griffate Brad Pitt ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile. Dopo aver sfilato sul red carpet con la gonna, questa volta alla prima del suo film Bullet Train ha sfoggiato un coloratissimo completo di lino, abbinandolo a delle sneakers variopinte e griffate.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo del cinema continua a lavorare a pieno ritmo nonostante sia estate inoltrata: ieri sera a Los Angeles, per la precisione al Regency Village Theatre, si è tenuta la prima di Bullet Train, film che tra i suoi protagonisti vede anche il leggendario Brad Pitt. L'attore, che negli ultimi tempi ha sfilato spesso sui più ambiti red carpet internazionali, si è distinto ancora una volta per originalità e stile: per partecipare all'evento ha scelto un coloratissimo look estivo con completo verde smeraldo e sneakers variopinte. Il divo di Hollywood ha così reso definitiva la rivoluzione di stile che aveva messo in atto qualche tempo fa con un audace look genderless.

Brad Pitt in verde smeraldo sul red carpet

Per la prima del suo nuovo film Brad Pitt ha puntato sull'originalità ma senza rinunciare alle griffe. Ha infatti infossato un completo che si rivelerà perfetto per l'estate: è in lino verde smeraldo ma con le impunture gialle ed è caratterizzato da una giacca sfoderata e da un paio di pantaloni over con il laccio in vita. Per completare il tutto ha scelto una t-shirt color petrolio con lo scollo a V e un paio di sneakers rosse e gialle. Si tratta delle iconiche Gazzelle, rivisitate in versione glamour per la collezione che adidas ha firmato "a quattro mani" con Gucci. Quanto costano? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 650 euro.

Le Gazzelle di Adidas x Gucci

La rivoluzione di stile di Brad Pitt

Se fino ad ora Brad Pitt aveva abituato i fan ai suoi look eleganti e sofisticati sui red carpet internazionali, dai completi su misura agli smoking formali, da qualche tempo a questa parte sembra aver cambiato registro. L'attore ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile, non avendo paura di osare e di sperimentare in fatto di look a più di 50 anni. Il completo verde smeraldo, ad esempio, è arrivato dopo un originale outfit con la gonna che ha contribuito a trasformarlo in icona genderless. L'attore, inoltre, ha scherzato coi fotografi, non esitando a concedersi anche un saltello sul tappeto rosso. Insomma, Brad sta vivendo una "seconda giovinezza" al motto di "Moriremo tutti, quindi facciamo un casino".

