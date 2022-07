“Brad Pitt perché ha indossato la gonna?”, la risposta inaspettata del divo sul red carpet Nessuna causa arcobaleno o particolare genderless attitude, Brad Pitt ha risposto candidamente al giornalista dell’AP che sul red carpet berlinese di Bullet Train gli ha chiesto perché ha indossato una gonna: “La brezza, la brezza!”. Il clima in Germania sta seguendo l’andamento europeo con picchi di caldo fuori dalla norma e il divo è corso ai ripari.

Brad Pitt in gonna di lino alla premiere di Bullet Train a Berlino è stata una delle notizie che ha intrattenuto i cinefili di tutto il mondo. Non che un capo d'abbigliamento possa spostare più di tanto la percezione su un personaggio, a meno che questo personaggio non sia uno dei divi più amati di Hollywood. Ricettivo verso qualsiasi moda purché sia allineata al suo stile, a quasi 60 anni continua a essere un'icona senza risultare una fashion victim. Ed è per questo che il giornalista dell'Associated Press ha ritenuto opportuno chiedergli come mai la scelta di indossare un completo con la gonna e non un altro outfit.

Nessuna causa arcobaleno o particolare genderless attitude, Brad Pitt ha risposto candidamente al giornalista dell'AP che sul red carpet berlinese di Bullet Train gli ha chiesto perché ha indossato una gonna: "La brezza, la brezza!". Il clima in Germania sta seguendo l'andamento europeo con picchi di caldo fuori dalla norma, con temperature che sfiorano i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 gradi nemmeno di notte, quindi il divo è corso ai ripari.

La scelta di indossare una gonna da parte di Brad Pitt era stata facilmente collegata al respiro che ha sempre dato ai suoi figli nell'educazione e nel rispetto delle loro personalità. In particolare, Shiloh Jolie Pitt da piccolissima ha fatto coming out come "gender variant" chiedendo ai genitori di essere chiamata con un nome maschile, John, perché era così che si sentiva. La varianza di genere, o non conformità di genere, è il comportamento o l'espressione di genere di un individuo che non corrisponde alle norme di genere maschili o femminili.

Shiloh Jolie Pitt

Le persone che mostrano varianza di genere possono essere chiamate non-binarie e possono essere definite transgender. In America sempre più star come Sam Smith, Elliot Page, Jaden Smith, Miley Cyrus e Demi Lovato hanno fatto coming out come non binarie, chiedendo vicinanza e comprensione per le loro scelte.