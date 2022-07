Angelina Jolie e Brad Pitt, segnali di ripresa: reunion a Roma per il compleanno di Vivienne e Knox Angelina Jolie e Brad Pitt si sono riuniti con la famiglia sotto il cielo di Roma. Nessun ritorno di fiamma, però: tutti insieme per il compleanno dei gemelli.

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono riuniti con la famiglia sotto il cielo di Roma. Nessun ritorno di fiamma, però. La ex coppia resta tale, ma per il compleanno di Knox e Vivienne, che compiono 14 anni, si sono riuniti in questo viaggio-vacanza. Come è noto, Angelina Jolie e i figli sono stati al concerto dei Måneskin, poi li ha raggiunti Brad Pitt. Purtroppo non ci sono ancora foto disponibili su questa ‘reunion', ma ci sono le foto sui social dell'arrivo dell'attore in aeroporto, a Fiumicino.

La reazione di Angelina Jolie

Secondo il magazine di gossip Hollywood Life, Angelina Jolie aveva una ‘schedule' serratissima. Un programma pieno di impegni, soprattutto lavorativi e il fatto che Brad Pitt sia volato a Roma per passare del tempo insieme, sarebbe stato un gesto molto apprezzato da Angelina Jolie che "si fa sempre in quattro per assicurarsi che i bambini trascorrano del tempo con il padre" dice la fonte "ma in questa situazione era in difficoltà". L'attrice a Roma è infatti impegnata nelle riprese di "Senza Sangue", il film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco.

Angelina Jolie super ospite al concerto dei Maneskin

Tra le 70mila persone che si sono garantite il biglietto al concerto dei Maneskin, tanti ospiti vip: Angelina Jolie ovviamente non è passata inosservata. L'attrice è stata ospite del concerto dei Maneskin insieme alla figlia Shiloh Jolie-Pitt, super fan del gruppo che negli Stati Uniti è molto amato, sdoganati dai primi posti in classifica e dalle partecipazioni a programmi televisivi di assoluto successo come il Jimmy Fallon Show e quello di Ellen DeGeneres. Tra i filmati diventati virali, nella zona vip super transennata e inaccessibile, quelle che riguardavano proprio Angelina Jolie e Shiloh che cantavano, scatenatissime, "I wanna be your slave" e poi "Torna a casa".