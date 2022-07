Angelina Jolie al concerto dei Maneskin, è super ospite al Circo Massimo Via al concerto dei Maneskin al Circo Massimo. Tra i vip che non hanno rinunciato a partecipare all’evento, Anna Foglietta, Anna Ferzetti e il regista Gabriele Muccino e soprattutto Angelina Jolie, super ospite della serata. È in Italia per girare il suo ultimo film da regista.

A cura di Giulia Turco

C’è anche Angelina Jolie tra il pubblico che sta assistendo al concerto dei Maneskin al Circo Massimo a Roma. La data è tra le più attese di sempre visto che la band romana torna alle origini nella loro città da dove tutto è iniziato, ma anche probabilmente la più discussa per la polemica contagi sorta nell’ultima settimana.

Anche Angelina Jolie è fan dei Maneskin, in prima linea al Circo Massimo

Eppure tra le 70mila persone che si sono garantite il biglietto al concerto, sono tanti anche i volti vip che non hanno rinunciato a partecipare alla tappa più suggestiva dei Maneskin. Ci sono Anna Foglietta, Anna Ferzetti e il regista Gabriele Muccino, ma soprattutto a non passare inosservata è la presenza di Angelina Jolie, super ospite della serata. Lo riporta Il Messaggero e lo conferma Repubblica. La star hollywoodiana è nella città eterna per girare il suo ultimo film da regista che la impegnerà in Italia per diverso tempo. Si tratta della trasposizione cinematografica di ‘Senza sangue’, romanzo di Alessandro Baricco.

Le polemiche per il concerto dei Maneskin

“Ciao Roma”. Hanno aperto così i Maneskin l’attesissimo concerto salutando le migliaia di fan dal palco del Circo Massimo. Da Zitti e Buoni a In nome del padre fino a Mammamia, scelto come terzo brano della serata. In nero Damiano, in bianco il resto della band, come racconta Il Messaggero. Assente alla serata in sin dico Roberto Gualtieri, che nonostante le polemiche ha augurato il meglio alla band: “Roma è fiera di voi, ci date un’immagine positiva”, ha fatto sapere. Una bufera che si è conclusa con l’uso consigliato delle mascherine, per cercare di arginare il più possibile il rischio contagi, che negli ultimi giorni stanno crescendo sensibilmente. Assente anche Giorgia Soleri, la fidanzata del frontman che, nonostante sia guarita dal Covid, deve rispettare i 7 giorni previsti per la quarantena.