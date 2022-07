Angelina Jolie e la figlia Shiloh al concerto dei Maneskin: foto e video della star ripresa dai fan Angelina Jolie insieme alla figlia sedicenne Shiloh Jolie-Pitt senza dubbio è stata la guest star del concerto dei Maneskin al Circo Massimo. Video e foto dei fan che circondavano la zona vip, transennata e inaccessibile, diventati virali in pochissime ore.

Foto: Twitter / Tik Tok

Angelina Jolie insieme alla figlia sedicenne Shiloh Jolie-Pitt senza dubbio è stata la guest star del concerto dei Maneskin al Circo Massimo, tenutosi nella serata del 9 luglio a Roma. L'attrice si trova nella Capitale per girare il suo nuovo film tratto dal romanzo Senza sangue di Alessandro Baricco e ha colto l'occasione per portare la figlia adolescente all'evento della band diventata un fenomeno anche in America dopo le partecipazioni agli show di Jimmy Fallon ed Ellen Degeneres.

Video e foto dei fan che circondavano la zona vip, transennata e inaccessibile. Due filmati in particolare diventati presto virali: il primo durante il brano I wanna be your slave, che ha scatenato mamma e figlia in egual modo, e il secondo che le ha ritratte complici a cantare Torna a casa con la puntuale e immancabile Marlena.

Gli altri personaggi famosi al concerto dei Maneskin

“Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno dà fastidio: Fuck Putin, fuck la guerra, fancxxx i dittatori. E a chi non è d’accordo: Fuck!”, così Damiano David è tornato sulla questione Ucraina, ribadendo un concetto che aveva già fatto il giro del mondo, sollevando anche qualche immancabile polemica. Spazio poi ai loro più grandi successi e a un frammento di brano inedito ancora orfano di titolo, "una demo che ci piace molto", hanno commentato i musicisti sul palco. Tra i 70mila spettatori che ieri sera hanno illuminato il Circo Massimo, altri personaggi famosi hanno garantito la loro presenza: Anna Foglietta, Anna Ferzetti e il regista Gabriele Muccino. Assente il Sindaco Gualtieri, purtroppo travolto dalla gestione del terribile incendio di Centocelle, i cui fumi hanno invaso anche l'area del concerto.