Angelina Jolie girerà il suo prossimo film in Italia, l’attrice ha scelto la Puglia Angelina Jolie girerà il suo prossimo film in Puglia, a Martina Franca, dove ambienterà alcune scene della trasposizione cinematografica di “Senza sangue”, l’omonimo romanzo di Alessandro Baricco.

A cura di Ilaria Costabile

Angelina Jolie è pronta per girare il suo prossimo film in Italia e avrebbe scelto già una location precisa da dove far partire le riprese. Il posto in questione è Martina Franca, in Puglia, dove l'attrice lo scorso marzo è andata a fare un sopralluogo, precisamente a Torre Chianca, accompagnata da una delle figlie e in quel frangente si sarebbe innamorata delle località pugliesi decidendo di girarvi "Without Blood".

Angelina Jolie porta Hollywood in Puglia

Il film sarebbe la trasposizione cinematografica del romanzo di Alessandro Baricco, "Senza Sangue", di cui aveva acquistato i diritti nel 2017, aspettando il momento per mettersi dietro la macchina da presa. Quel momento è arrivato e insieme alla casa di produzione Fremantle, con cui ha firmato un accordo della durata di tre anni, Angelina Jolie arriverà in Italia per dare il via alle riprese. Lo conferma anche l’assessore del Comune del Tarantino Gianfranco Palmisano, che su Facebook scrive

Angelina Jolie girerà a Martina alcune scene del suo film “Without blood” tratto dal romanzo di Alessandro Baricco ‘’Senza Sangue’’. Il nostro splendido centro storico nelle prossime settimane sarà il set del film della star di Hollywood. Non è la prima volta che un film viene girato a Martina ma è la prima volta che la nostra città viene scelta da una produzione cinematografica internazionale molto prestigiosa. Il centro storico andrà sul grande schermo in tutto il mondo con un importante ritorno di immagine ed economico.

Oltre al comune pugliese, dove le riprese dovrebbero avere inizio nei primi giorni di giugno, il film avrà anche altre location e infatti la troupe si sposterà tra Roma e Matera. Non è ancora chiaro chi siano i protagonisti della pellicola e se saranno coinvolti anche attori italiani, ma dati gli accordi con la nota casa di produzione non è escluso che qualche volto noto del nostro cinema possa apparire.