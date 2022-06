Angelina Jolie sarà a Matera per girare il suo film ispirato al romanzo di Alessandro Baricco Dopo la Puglia, la regista ha deciso che sposterà le riprese della pellicola nello scenario mozzafiato dei famosi sassi di Matera. Si tratta di ‘Without Blood’ tratto dal romanzo ‘Senza Sangue’ di Alessandro Baricco .

A cura di Giulia Turco

Angelina Jolie ha scelto Matera come set del suo prossimo film ‘Without Blood’ tratto dal romanzo ‘Senza Sangue’ di Alessandro Baricco e prodotto da Fremantle. Dopo la Puglia, la regista ha deciso che sposterà le riprese della pellicola nello scenario mozzafiato dei famosi sassi di Matera. Lo ha confermato il sindaco della città.

Angelina Jolie girerà tra la Puglia, Matera e Roma

"E' stata la Jolie stessa a scegliere Matera e le locations più idonee all'adattamento scenico”, ha fatto sapere il primo cittadino Domenico Bennardi, che ha raccontato dei sopralluoghi che la star di Hollywood ha effettuato lo scorso marzo, rigorosamente sui tacchi nonostante le scivolose cianche. “lI set cinematografico sarà allestito nel cuore dei Sassi che ancora una volta sarà una straordinaria vetrina cinematografica per turisti e si auspica per altrettante produzioni internazionali come la "The Apartment" che ha prodotto film di grande successo, tra cui: E' stata la mano di Dio, la serie Tv, L'amica geniale, The new Pope di Paolo Sorrentino, Mi chiamo Francesco Totti, solo per citare alcuni titoli".

Il nuovo film di Angelina Jolie tratto dal romanzo di Alessandro Baricco

Hollywood continua a subire un fascino irresistibile per il Bel Paese. Ancora una volta l’Italia si trasforma nel set per la produzione americana che nei prossimi mesi potrebbe iniziare a mettere in campo i lavori. L’assessore pugliese Gianfranco Palmisano qualche settimana fa aveva fatto sapere degli accordi che la produzione aveva stipulato per girare alcune sceme nel comune pugliese di Torre Chianca come location del film ispirato al romanzo di Baricco, oltre ad alcuni angoli della Capitale. È la storia di un padre che vive insieme ai suoi due figli in una vecchia fattoria in una campagna isolata, fino a quando la loro vita viene stravolta da un evento tragico e improvviso.