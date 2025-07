video suggerito

Jude Law interpreterà Vladimir Putin nel film Il mago del Cremlino Jude Law interpreta Vladimir Putin nel film Il mago del Cremlino, tratto dall'omonimo romanzo di Giuliano da Empoli. A dirigerlo c'è il regista Olivier Assayas, che ha curato la sceneggiatura insieme a Emmanuel Carrère.

A cura di Ilaria Costabile

Jude Law vestirà i panni di Vladimir Putin nel film Il mago del Cremlino, tratto dall'omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, presentato alle Giornate professionali di Riccione e diretto dal Olivier Assayas.

Jude Law è Vladimir Putin, le immagini dal set

Si tratta di un thriller politico in cui l'attore inglese interpreta il Presidente russo, la cui sceneggiatura è stata scritta dal regista e da un nome illustre della letteratura contemporanea, ovvero Emmanuel Carrère. Il film si prospetta ambizioso e senza dubbio attirerà non poche polemiche dal momento che verrà raccontato il percorso politico di Putin dagli Anni Novanta ai primi anni Duemila, ma dal punto di vista di Vadim Baranov, personaggio ispirato a Vladislav Surkov, che nel film ha il volto di Paul Dano. Costui da produttore televisivo diventa un consulente d'immagine di Putin quando ottiene la carica di Primo Ministro. Jude Law è stato beccato a Riga, durante le riprese, e dal set arrivano le prime immagini del film.

Il cast del film che non sarà un biopic

Nel parlare di questo ruolo, l'attore inglese l'ha definito un'impresa simile a quella di "scalare l'Everest", per sottolineare la difficoltà e anche l'importanza di un personaggio vivente così difficile e divisivo da interpretare. Il regista, però, ha sottolineato che non si tratterà di un biopic, ma di un racconto incentrato sul potere e su chi è in grado di usarlo a suo piacimento, usando manipolazione e tutto quanto è necessario per averlo tra le mani. Sarà, quindi, una narrazione decisamente più psicologica che legata alla mera cronaca dei fatti accaduti in quegli anni, che verranno raccontati, ma analizzati come sotto una lente di ingrandimento. Nel cast della pellicola, figurano anche altri grandi nomi come Alicia Vikander, che interpreta la donna di cui si innamorerà Paul Dano, Zach Galifianakis, Tom Sturridge e Jeffrey Wright.