Marco Risi girerà un film su Cecchi Gori: "Penso a Elio Germano, Santamaria o Panariello. Valeria Marini non ci sarà" Marco Risi ha raccontato in un'intervista di star lavorando ad un film su Vittorio Cecchi Gori. Il regista avrebbe anche in mente chi potrebbe interpretarlo tra gli attori in vista del cinema italiano, parlando anche di chi ci sarà o meno nel racconto sulla vita del produttore.

A cura di Ilaria Costabile

Marco Risi girerà un film su Vittorio Cecchi Gori. La sceneggiatura c'è, il titolo anche, dal momento che il regista vorrebbe chiamarlo "Si fa noi", intercalare solito del produttore toscano, tocca solo trovare gli interpreti. In una intervista nella quale svela i primi dettagli del progetto, il cineasta racconta di aver voluto omaggiare un personaggio iconico del cinema italiano, che ha attraversato alti e bassi nella sua carriera, dallo sfarzo ai processi, dagli Oscar alla vita tranquilla di oggi, lontana dalla mondanità in cui per anni aveva nuotato.

Il film ideato da Marco Risi e le ipotesi del protagonista

Il film sarà prodotto da Tenderstories di Moreno Zani e Malcom Pagani, mentre la sceneggiatura è nata da un soggetto del compianto Andrea Puragatori e dello stesso Risi. Alla scrittura stanno lavorando il regista, Enrico Vanzina, accompagnati daTano Risi, figlio di Marco e Carlo Sorrentino, classe 2001, figlio del premio Oscar Paolo. Nell'intervista rilasciata al Messaggero, Risi spiega che si tratterà di un biopic, aggiungendo: "Ma racconterà anche il Paese dagli anni Ottanta in poi, con il tono tragicomico della classica commediata italiana". La domanda, sul perché si sia pensato a un film su Vittorio Cecchi Gori, sorge spontanea: "È uomo generoso e buono che ha vissuto eventi fuori dal comune, nel bene e nel male, ma oggi rimasto solo: quand’era all’apice del successo lo assediavano tutti". Ma il vero quesito da porre è chi potrebbe interpretarlo, ma Risi dichiara di aver già due tre nomi in mente: "Penso a Elio Germano o Claudio Santamaria ma anche Giorgio Panariello funzionerebbe".

Le donne di Vittorio Cecchi Gori: Rita Rusic ci sarà, Valeria Marini no

Una vita piena, quella di Vittorio Cecchi Gori, che ha avuto al suo fianco donne che lo hanno aiutato anche nella sua carriera, come è stato per la ex moglie Rita Rusic, che negli anni è diventata un pilastro anche della sua attività imprenditoriale e, infatti, non poteva mancare nel biopic:

Sarà un personaggio chiave. Con il suo talento creativo e imprenditoriale ha contribuito in misura determinante al successo della casa di produzione di famiglia negli anni Ottanta-Novanta in cui facevano incassi stellari le commedie di Verdone, Vanzina, Celentano, ma Cecchi Gori finanziava anche i film di Scola, Amelio, alcuni da me diretti.

Grande assente, invece, Valeria Marini, che pure lo ha accompagnato negli anni dei processi: "No, la sceneggiatura non la prevede. Ci sono però il primo amore Maria Grazia Buccella e una studentessa del Centro Sperimentale che Vittorio incontra a tarda età.