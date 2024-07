video suggerito

Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon: la prima uscita di coppia è con i look pastello coordinati Brad Pitt e Ines De Ramon hanno fatto il loro debutto pubblico in coppia. Hanno partecipato insieme al British Grand Prix, approfittandone per vestirsi in coordinato con degli adorabili look pastello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Da decenni Brad Pitt viene considerato uno degli uomini più belli al mondo ma, dopo il travagliato divorzio da Angelina Jolie, aveva preferito rimanere single a lungo. Ora sembra aver ritrovato l'amore al fianco di Ines De Ramon, una disegnatrice di gioielli di 26 anni più giovane con cui proprio nelle ultime ore ha debuttato in pubblico. I due hanno partecipato insieme al British Grand Prix, arrivando mano nella mano sul circuito di Silverstone a Northampton, in Inghilterra: ecco cosa hanno indossato per questa prima apparizione ufficiale in coppia.

La prima apparizione pubblica di Brad Pitt e Ines De Ramon

Nonostante solo di recente abbiano debuttato pubblicamente in coppia, Brad Pitt e Ines De Ramon stanno insieme da almeno due anni, basti pensare al fatto che furono paparazzati insieme per la prima volte nel novembre 2022 al concerto di Bono a Los Angeles. Solo dopo i rispettivi divorzi, lui da Angelina Jolie, lei da Paul Wesley, sono diventati letteralmente inseparabili. Non sorprende, dunque, che per la prima volta insieme di fronte i riflettori abbiano curato il loro stile nei minimi dettagli, scegliendo degli adorabili look pastello coordinati perfetti per la bella stagione.

Brad Pitt e Ines De Ramon

Chi ha firmato i look pastello della coppia

Per il Gran Premio di Gran Bretagna Brad Pitt e Ines De Ramon si sono ispirati al trend più gettonato di stagione, quello dei colori pastello che hanno spopolato nella terza stagione di Bridgerton. Il divo ha puntato sul giallo tenue con giacca sportiva e pantaloni oversize abbinati a un cappello alla pescatore di Burberry, un modello decorato all-over con motivo pied-de-poule. La fidanzata, invece, ha preferito un minidress azzurro di Jardin Des Orangers con le maniche lunghe e la gonna dal taglio alto. Per completare il tutto ha scelto una collanina d'oro, una mini borsa Birkin di Hermès e degli occhiali da sole in stile anni '70. I due non sono forse tra le coppie hollywoodiane più glamour del momento?

Ines De Ramon con la mini Birkin di Hermès