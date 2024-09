video suggerito

Angelina Jolie alla prima coi guanti da diva: sul red carpet sfila in coordinato col figlio Pax Angelina Jolie ha presentato Without Blood, il film che ha diretto, al Toronto International Film Festival, sfilando sul red carpet in versione diva. Chi c'era al suo fianco? Il figlio Pax Jolie Pitt, che ne ha approfittato per vestirsi in coordinato con lei.

A cura di Valeria Paglionico

L'agenda lavorativa di Angelina Jolie sembra essere piena zeppa di impegni, a prova del fatto che, nonostante il tempo che passa, continua a essere una diva iconica e super richiesta. L'avevamo lasciata all'81esima Mostra del Cinema di Venezia con l'abito nude (e la pelliccia un po' troppo invernale) alla prima del film Maria di Pablo Larraìn, ora la ritroviamo al Totonto International Film Festival in versione regista per presentare la pellicola che ha diretto, Without Blood. Da sempre molto legata alla famiglia, ha deciso di calcare il red carpet in compagnia di uno dei suoi figli, Pax Jolie-Pitt: ecco i look coordinati che i due hanno scelto per rendere speciale la serata di gala.

Perché Pax Jolie Pitt aveva il gesso al braccio

Il Toronto International Film Festival si sta trasformando in una vera e propria parata di star: dopo Jennifer Lopez con il suo revenge dress che ha lasciato fianchi nudi, ieri è arrivata anche Angelina Jolie. L'attrice ha preso parte alla prima del film che ha diretto, Without Blood, e per l'occasione ha pensato bene di non sfilare "in solitaria" sul red carpet. Come già aveva fatto spesso in passato, ha voluto al suo fianco il figlio Pax Jolie Pitt, apparso super chic in uno smoking nero portato con la cravatta e gli occhiali da sole scuri. In quanti hanno notato che il 20enne aveva una cicatrice sul viso e il braccio ingessato? Il figlio della diva ha avuto un incidente d'auto lo scorso 29 luglio a Los Angeles e ora è in fase di recupero dal trauma complesso subito.

Angelina sul red carpet col figlio Pax

Chi ha firmato l'abito nero coi guanti di Angelina Jolie

Mamma Angelina Jolie non ha rinunciato allo stile per la prima di uno dei suoi nuovi film più attesi, anzi ha approfittato del red carpet "di coppia" per vestirsi in coordinato col figlio. Seguita dalla stylist Rebecca Corbin-Murray, ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del nero, trasformandosi in una moderna diva dark con indosso un lungo abito firmato Dolce&Gabbana.

Angelina Jolie in Dolce&Gabbana

Si tratta di una sinuosa sirena fasciante e drappeggiata, un modello con le spalline doppie e la scollatura non troppo generosa che ha abbinato a un paio di guanti in tinta alti fin sopra al gomito. Capelli sciolti e lisci che le cadevano sulle spalle, make-up non troppo marcato e sorrisi rivolti ai fotografi: l'attrice è ancora una volta riuscita a incantare tutti col suo innato fascino.

Angelina Jolie col figlio pax Jolie Pitt