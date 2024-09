video suggerito

Il revenge dress di Jennifer Lopez: il primo red carpet post-divorzio è coi fianchi nudi A pochi giorni dal divorzio da Ben Affleck, Jennifer Lopez è tornata su un red carpet internazionale. Ha partecipato al Toronto International Film Festival e ha sfoggiato la sua versione scintillante e iper femminile del revenge dress. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono più una coppia: dopo aver fatto sognare tutti con un romantico matrimonio arrivato a quasi 20 anni di distanza dalla prima volta insieme (ebbero una relazione nei primi anni 2000), di recente hanno annunciato il divorzio. Era da tempo che si parlava della cosa ma la richiesta ufficiale di separazione è arrivata lo scorso 20 agosto, esattamente nel giorno che sarebbe stato il loro anniversario delle nozze. La popstar, però, non si è lasciata travolgere dalla tristezza ed è già tornata a calcare i red carpet internazionali. Ieri sera ha partecipato al Toronto International Film Festival e ha sfoggiato un revenge dress che sicuramente passerà alla storia.

Chi ha firmato l'abito della vendetta di Jennifer Lopez

Il 2024 verrà ricordato sicuramente come l'anno dei revenge dress iconici: dopo Chiara Ferragni col maxi spacco sfoggiato a Venezia a pochi mesi dalla separazione da Fedez, ora a farle concorrenza è arrivata Jennifer Lopez. Al Toronto Film Festival ha partecipato alla prima di Unstoppable, il film prodotto dall'ex marito Ben Affleck in cui ha un ruolo secondario, e ha approfittato di questo "tempismo perfetto" per prendersi una rivincita.

Jennifer Lopez in Tamara Ralph

Seguita dallo Rob Zangardi, ha sfoggiato un appariscente vestito argentato della collezione Couture Fall/Winter 2024-25 di Tamara Ralph, capo che è stato trasformato nella sua versione scintillante, glamour e iper sensuale dell'abito della vendetta.

Il revenge dress di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, il nude look è scintillante

La sfilata di J.Lo sul red carpet non è passata inosservata e non solo perché ha brillato grazie all'effetto specchio del revenge dress. L'abito di paillettes di Tamara Ralph ha seguito la forma a clessidra del suo corpo sia sul davanti che sul dietro ma ha lasciato i fianchi nudi. Sui lati, infatti, è completamente aperto, decorato solo con dei maxi fiocchi neri che tengono insieme i due lembi di tessuto.

J.Lo con borsa Judith Leiber

Non ha potuto fare a meno di posare a favore di fotografi con la pelle nuda in vista, rivelando così tutta la sua innata femminilità. Nel look non sono mancati i sandali silver con tacco a spillo e plateau di Dolce&Gabbana, una pochette metallica di Judith Leiber e i gioielli di diamanti firmati Hassanzadeh Jewellery. Insomma, Jennifer ha letteralmente infiammato l'evento, dando prova del fatto che non si lascerà schiacciare dall'ennesima delusione amorosa.

J.Lo al Toronto International Film Festival