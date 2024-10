video suggerito

Jennifer Lopez, gli shorts in autunno si abbinano alla giacca sportiva e maxi Jennifer Lopez ha partecipato all’AFI Fest di Los Angeles, ha preso parte alla proiezione del suo film Unstoppable (il cui produttore è l’ex marito Ben Affleck): ecco cosa ha indossato per sfilare sul red carpet. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez non sta attraversando un periodo semplice: ha appena divorziato da Ben Affleck e, nonostante ne abbia parlato per la prima volta solo di recente, ha lasciato intendere che prendere questa decisione non è stato facile. Ha però dimostrato di essere una grande professionista portando avanti tutti gli impegni lavorativi che aveva già in programma, primo tra tutti la promozione del film Unstoppable, il cui produttore è proprio il suo ex marito. Se alla prima di qualche mese fa aveva sorpreso tutti con un sensualissimo revenge dress, ora ha preferito qualcosa di più casual ma ugualmente femminile: ecco cosa ha indossato per la nuova proiezione della pellicola.

Chi ha firmato il look da red carpet di Jennifer Lopez

In occasione dell'AFI Fest di Los Angeles, è stato proiettato Unstoppable, il film prodotto da Ben Affleck in cui J.Lo ha un ruolo secondario. È stata proprio quest'ultima ad aver attirato tutti i riflettori su di sé durante la tradizionale sfilata sul red carpet: seguita dal fidato stylist Rob Zangardi, ha sfoggiato un look glamour, sbarazzino e sensuale che si rivelerà perfetto per l'autunno 2024. Si tratta di un completo della collezione Resort 2025 di N.21 by Alessandro Dell'Acqua ed è caratterizzato da una camicia panna dal taglio classico e da un paio di micro shorts a palloncino in rosa pallido, modello che ha lasciato le gambe in bella vista. Per completare il tutto la diva ha scelto un cinturone a contrasto in cuoio e un paio di pumps nude con tacco e maxi plateau di Gucci.

Jennifer Lopez in N.21

La giacca sportiva è il nuovo must dell'autunno

Ad aggiungere un tocco casual all'outfit di Jennifer Lopez è stato il soprabito: niente trench tipicamente autunnali o blazer a effetto smoking, ha preferito una giacca sportiva color panna (sempre di N.21), per la precisione un modello davvero oversize che ha portato leggermente sceso su una delle spalle. Clutch bag in tinta firmata Strathberry, capelli lunghissimi e con le punte ondulate e make-up dai toni naturali con focus sugli occhi: l'attrice ha dato l'ennesima prova di essere una diva che non teme l'avanzare dell'età, anzi, nonostante il passare degli anni, rimane sempre meravigliosa e fashion.

Leggi anche Jennifer Lopez torna in copertina dopo il divorzio: è una diva in total animalier

Il make-up con focus sugli occhi di Jennifer Lopez