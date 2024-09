video suggerito

Perché a Venezia le star indossano abiti e accessori invernali (anche se è estate) Avete notato che molte star a Venezia ’81 hanno sfoggiato dei look invernali nonostante le temperature roventi? Ecco per quale motivo sul red carpet sfidano tutti il caldo indossando abiti e accessori pesanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia sta per arrivare al termine ed è giunto il momento di "tirare le somme", soprattutto in fatto di look da red carpet. Sono state diverse le star che si sono distinte per eleganza e stile, dalla madrina Sveva Alviti che ha inaugurato l'evento con la sua semplicità a Monica Bellucci in versione dark ma con la maxi scollatura, fino ad arrivare a Jenna Ortega con l'abito di tulle total red e a Miriam Leone con i guanti da diva. Al Lido hanno trionfato i look glamour e griffati ma non sono mancati i dettagli originali. In quanti, ad esempio, hanno notato che molte celebrities hanno indossato vestiti e accessori invernali anche nelle giornate che hanno registrato oltre 30 gradi? Ecco per quale motivo sul tappeto rosso si vedono pellicce, maxi dress di velluto, collant e accessori pesanti nonostante sia estate.

Le star che hanno scelto look invernali a Venezia '81

Il Festival del Cinema di Venezia va in scena ogni anno tra la fine di agosto e l'inizio di settembre ma, nonostante si tratti delle ultime settimane dell'estate, spesso le temperature sono letteralmente roventi (anche perché i red carpet vanno in scena a partire dalle ore 16, quando il sole è ancora alto e infuocato).

Lady Gaga con collant Wolford e occhiali Celine

In quanti hanno notato che sono molte le star che anche quest'anno hanno sfidato il caldo con abiti e accessori tipicamente invernali? Lady Gaga coi collant coprenti, Zhang Ziyi con una jumpsuit di velluto, Julianne Moore coperta di paillettes, Alba Rohrwacher con un maglioncino di lana: l'esempio più lampante di questa insolita mania è stato il look scelto da Angelina Jolie, che alla prima del suo film si è presentata con un coprispalle di pelliccia.

Alba Rohrwacher con un maglioncino

Gli accordi commerciali dietro i look delle star a Venezia

Per quale motivo le celebrities a Venezia preferiscono trasformare le loro sfilate sul red carpet in veri e propri "bagni di sudore" piuttosto che scegliere dei look più freschi e leggeri? Si tratta di una questione di marketing legata agli accordi stretti con le case di moda che firmano i loro outfit.

Julianne Moore coperta di paillettes

In questo periodo dell'anno le Maison intendono sponsorizzare i capi delle collezioni Autunno/Inverno 2024-25 (presentati in passerella tra febbraio e marzo 2024) e si servono degli attori come loro "vetrina". In alcuni casi, invece, potrebbe essere un effetto del method dressing, ovvero dell'usanza di indossare un preciso abito in base allo stile del personaggio interpretato nel film. La cosa certa è che le scelte di stile da red carpet sono sempre tutt'altro che casuali e, se non nascondono significati simbolici, sono legate a sponsorizzazioni e accordi economici.

Zhang Ziyi con la jumpsuit di velluto