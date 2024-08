Venezia 2024, perché Jenna Ortega ha indossato un abito di tulle rosso alla prima di Tim Burton

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È partita l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, uno degli eventi glamour e mondani più attesi dell'anno che in questo 2024 andrà avanti fino al 7 settembre, giorno in cui verranno assegnati gli ambiti Leoni. Ieri sera è andata in scena la cerimonia inaugurale e, come da tradizione, sono state moltissime le star accorse al Lido solo per sfilare sul red carpet con dei look eleganti e appariscenti. Ad aprire il Festival è stato Tim Burton con la prima di Beetlejuice Beetlejuice, film vincitore dell'Oscar per Miglior trucco che lui stesso aveva realizzato del 1988 e di cui oggi ha diretto un remake. Al suo fianco in un'occasione tanto importante non poteva mancare Monica Bellucci (con tanto di abito "simbolico"), anche se a farle concorrenza in fatto di stile è stata Jenna Ortega, una delle protagoniste della pellicola.

Chi ha firmato l'abito rosso di Jenna Ortega a Venezia 2024

Jenna Ortega era tra le star più attese al Festival del Cinema di Venezia e a quanto pare non ha deluso le aspettative dei fan. Ieri sera ha debuttato sul red carpet, incantando tutti con un maxi dress in tulle rosso fuoco firmato Dior Haute Couture.

Jenna Ortega in Dior Couture

Si tratta di una creazione custom con gonna lunga e a vita alta e bustier a forma di cuore che ha lasciato sia la schiena che i fianchi scoperti, la sua particolarità? Il romantico tessuto trasparente lasciava intravedere la culotte in tinta, adeguandosi così al trend più gettonato del momento, quello dei nude look. Per completare il tutto l'attrice ha scelto un paio di pumps in raso rosso con un vertiginoso tacco a spillo di Jimmy Choo.

Jenna Ortega con la gonna trasparente

L'omaggio a Tim Burton di Jenna Ortega

Nella scelta di stile da red carpet di Jenna Ortega non potevano mancare né i gioielli scintillanti in oro bianco e diamanti, né il make-up in tinta. L'attrice ha esaltato occhi e bocca con ombretto e rossetto rosso, completando il beauty look con un raccolto basso e morbido che ha aggiunto un tocco bon-ton.

Jenna Ortega e Winona Ryder

La cosa che in pochi sanno è che ha scelto in modo tutt'altro che casuale l'abito di tulle total red. Come rivelato dallo stylist Enrique Melendez, si tratta infatti di un omaggio a Lydia Deetz, il personaggio che Jenna interpreta nel remake di Beetlejuice Beetlejuice e che che nella versione originale del film indossava un vestito da sposa rosso molto simile a quello creato per lei dalla Maison Dior. In quanti avevano colto la citazione?

Lydia Deetz nel film del 1988