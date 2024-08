La rivoluzione di Sveva Alviti: il bagno al Lido in jeans e camicia è il trionfo della semplicità

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Manca pochissimo all'inizio dell'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, questa sera ci sarà il red carpet inaugurale e fino al prossimo 7 settembre ogni giorno saranno diversi i film presentati in anteprima mondiale. Sveva Alviti è la madrina e, come da tradizione, è arrivata al Lido con un giorno d'anticipo, così da realizzare l'iconico shooting sul bagnasciuga che ogni anno dà ufficialmente il via alla manifestazione. Se per lo "sbarco" veneziano aveva puntato tutto su un tailleur oversize, per il bagno tra le acque della Laguna ha lasciato trionfare la semplicità: ecco chi ha firmato il look minimal e chic scelto per il servizio fotografico.

La rivoluzione di Sveva Alviti a Venezia

Non è la prima volta che Sveva Alviti partecipa al Festival di Venezia, ci era già stata nel 2011 con il cortometraggio Alice di Roberto de Paolis. Quest'anno, però, ricopre l'inedito ruolo di madrina e sembra essere destinata ad aggiudicarsi il titolo di icona glamour dell'evento. Ieri sera ha fatto il tradizionale bagno al Lido e ne ha approfittato per lasciare trionfare l'eleganza, anche se con un outfit diverso da quelli tradizionali. Siamo sempre stati abituati a vedere le madrine sul bagnasciuga in versione sirene tra sinuosi abiti di seta, maxi scollature e accessori principeschi, Sveva ha preferito essere non convenzionale, dimostrando che si può essere rivoluzionarie con estrema semplicità.

Sveva Alviti fa il bagno al Lido

Chi ha firmato il look di Sveva Alviti per il bagno al Lido

Affidatasi ancora una volta a re Giorgio Armani, Sveva Alviti per lo shooting sulle rive del Lido ha abbinato un paio di jeans neri a vita alta a una camicia bianca, un classico modello di cotone che ha portato annodato in vita, aggiungendo così un tocco fashion al look minimal.

Sveva Alviti in Giorgio Armani

Ha poi arricchito la scollatura con una serie di collane della collezione Trinity di Cartier. Piedi nudi, capelli ondulati legati in un mezzo raccolto e sorriso raggiante: la madrina veneziana ha lasciato trionfare la bellezza naturare e con la sua semplicità si è già aggiudicata il titolo di regina di stile del Festival.

Sveva Alviti con gioielli Cartier