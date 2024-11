video suggerito

Angelina Jolie sul red carpet col figlio Knox: madre e figlio eleganti in abiti da sera Red carpet di coppia madre-figlio alla cerimonia dei Governors Awards di domenica: Angelina Jolie ha portato con sé sul red carpet il sedicenne Knox. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Angelina Jolie nelle occasioni speciali ama avere accanto a sé i figli. L'attrice ne ha sei, tre adottati (Maddox, Zahara Marley, Pax) e tre naturali nati dal matrimonio con Brad Pitt (Shiloh, i gemelli Knox e Vivienne). Tutti hanno tra i 16 e i 23 anni ed è profondamente legata a ciascuno di loro. Proprio il sedicenne Knox era con lei sul red carpet del Ray Dolby Ballroom, alla cerimonia dei Governors Awards di domenica.

Angelina Jolie sul red carpet coi figli

Di recente, Angelina Jolie si è fatta vedere spesso assieme ai figli, che ha portato con sé sotto i riflettori in serate particolarmente speciali. A settembre Pax l'ha accompagnata al Toronto International Film Festival, in occasione della presentazione di Without Blood, il film che ha diretto: erano vestiti coordinati. Questa estate, invece, era con Vivienne sul red carpet dei Tony Awards 2024, entrambe vestiti di verde. Con loro condivide non solo le soddisfazioni professionali da attrice e regista, ma anche l'impegno umanitario.

L'anno scorso, Angelina Jolie ha chiesto al Congresso americano di approvare una legge contro la violenza sulle donne. In un giorno così importante ha voluto con sé la figlia Zahara. Invece Maddox l'ha accompagnata alla Casa Bianca, per una cena di Stato. Red carpet di famiglia, invece, alla premiere di Eternals nel 2021. Con Maddox, Zahara, Vivienne e Knox c'era anche Shiloh, che ha fatto coming out come gender variant e di recente ha voluto eliminare il cognome Pitt lasciando solo quello materno.

Il look di Angelina Jolie e Knox

Stavolta è stato Pax sfilare con mamma Angelina Jolie sul red carpet. Era assente da queste serate di gala da ben tre anni: l'ultima volta era stata tre anni fa, per Eternals. L'attrice ha portato il figlio sedicenne alla cerimonia dei Governors Awards di domenica. Elegantissimo look oro e argento da diva di Hollywood per lei, un vestito a colonna con corpetto di microperline, gonna semitrasparente, schiena seminuda che ha ulteriormente impreziosito con collier e orecchini pendenti di diamanti.

L'abito è stato acquistato da The Knit Vintage, confermando quanto l'attrice sia appassionata di design vintage. "Ciò che rende questo momento così significativo per noi è che sappiamo che è una vera amante, fan e sostenitrice del vintage – ha commentato la boutique sul proprio account Instagram – Ogni volta che Angelina fa shopping da noi, entra da sola. È molto presente, coinvolta e sceglie personalmente ogni pezzo. Non c'è mai stato uno stilista con lei a tenerle la mano o a fare una videochiamata con un'amica. È lei che si circonda di vintage". Smoking per Pax, elegantissimo e a proprio agio dinanzi ai fotografi: sui social le loro foto sono diventati virali e nei commenti, tutti notano la somiglianza del ragazzo con i genitori.