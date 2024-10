Angelina Jolie cambia look: alla proiezione del suo film sfoggia i ricci naturali

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Jolie è una delle dive più apprezzate degli ultimi decenni e, nonostante il tempo che passa, continua a essere una personalità assolutamente iconica sia per il suo talento che per la sua bellezza. Ne ha data l'ennesima prova durante la recentissima apparizione pubblica: lo scorso weekend ha partecipato alla proiezione del suo nuovo film Maria tenutasi al TCL Chinese Theatre in Los Angeles e per l'occasione ha rivelato un look inedito destinato a fare tendenza. Da sempre fedele ai capelli extra lisci, questa volta ha preferito un'acconciatura più riccia e vaporosa, il cui effetto è stato spettacolare e d'impatto.

Angelina Jolie con l'abito di seta color champagne

In occasione dell'AFI Fest tenutosi al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, è stato proiettato Maria, il nuovo film in cui Angelina Jolie interpreta Maria Callas (precedentemente presentato in anteprima al Festival di Venezia). Da sempre icona fashion sobria e chic, anche questa volta ha lasciato trionfare la semplicità ma con un tocco di eleganza. Ha infatti indossato un long dress in seta color champagne, un modello dalla silhouette fasciante, con la gonna alla caviglia e il girocollo. Per completare il tutto ha scelto tacchi a spillo, orecchini di perle e una stola-mantello a contrasto in total black. Non sono mancati i dettagli vitaminici: ha coordinato rossetto e manicure, entrambi in rosso fuoco.

Angelina Jolie con l'abito champagne

Il nuovo hair look di Angelina Jolie

A fare la differenza nel look di Angelina Jolie sono stati i capelli curati dall'hairstylist Renato Campora. Negli ultimi anni aveva abituato i fan a delle pieghe extra lisce, osando con un tocco di originalità solo con qualche raccolto bon-ton. Ora per le cose sembrano essere cambiate: l'attrice ha "riportato" tutti negli anni '80 con un'acconciatura riccia e dai volumi extra che ha aggiunto un ulteriore tocco glamour alla sua immagine. Ha portato la chioma sciolta e naturale, accentuando l'effetto wild con una fila laterale e messy. Così facendo, ha messo in risalto le sfumature tra il biondo e il castano chiaro, apparendo ancora più meravigliosa del solito.

Angelina Jolie con i capelli al naturale