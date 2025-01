video suggerito

Il nude look di Angelina Jolie ai Golden Globe 2025: il trend vedo-non vedo diventa chic

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte è andato in scena il primo evento glamour del 2025: l'82esima edizione dei Golden Globe, la cerimonia annuale che premia i nomi più talentuosi del mondo del cinema e della tv. Il red carpet allestito al Beverly Hilton di Beverly Hills è stato letteralmente invaso dalle star e tutte ne hanno approfittato per sfoggiare i loro look più sofisticati e fashion, da Zendaya trasformatasi in una diva d'altri tempi a Emma Stone che ha debuttato con un inedito caschetto. Tra le celebrities che non sono passate inosservate c'era anche Angelina Jolie che, oltre a sfilare con la figlia Zahara, ha anche sorpreso i fan con un sinuoso abito "metallico": ecco tutti i dettagli dell'outfit.

Angelina Jolie cambia stile ai Golden Globe

L'avevamo lasciata con una frangia a tendina super trendy al Palm Springs International Film Festival, ora ritroviamo Angelina Jolie in una nuova versione ai Golden Globe 2025. Reduce dal successo di Maria, il film in cui interpreta Maria Callas, non poteva mancare al primo evento glamour a tema cinema dell'anno. Sebbene sia rimasta fedele allo stile minimal che da sempre la contraddistingue, ha pensato bene di aggiungere qualche tocco di originalità alla sua immagine. Ha detto temporaneamente addio al total black, alle tinte neutre e ai look monocromatici, sul red carpet ha deciso di brillare, così da seguire la moda sparkling simbolo delle feste natalizie.

Angelina Jolie in McQueen

Chi ha firmato l'abito di Angelina Jolie ai Golden Globe 2025

Angelina Jolie ai Golden Globe si è affidata alla Maison McQueen, sfoggiando un sinuoso abito "metallico" realizzato con fili di cristalli e paillettes silver. Si tratta di un modello dalla silhouette fasciante, con maniche lunghe, gonna asimmetrica e una cascata di frange e catene intrecciate tra loro, la sua particolarità? Il tessuto a rete dà vita a un sensuale effetto vedo-non vedo. Pumps col tacco a spillo in argento metallizzato, orecchini brillanti e mezzo raccolto con capelli tirati all'indietro: Angelina Jolie ha reinterpretato le trasparenze in chiave chic, diventando ancora una volta la paladina del quiet luxury. Il suo non è forse uno dei nude look più eleganti di tutti i tempi?

Angelina Jolie con la figlia Zahara