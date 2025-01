video suggerito

Golden Globe 2025, Zendaya è la diva del red carpet: a chi si ispira il maxi abito arancione Questa notte a Beverly Hills si sono tenuti i Golden Globe 2025 e tra le grandi protagoniste dell'evento c'è stata Zendaya, che ha incantato tutti con un look da diva d'altri tempi: ecco l'ispirazione nascosta dietro la scelta di stile.

A cura di Valeria Paglionico

I Golden Globe sono arrivati alla loro 82esima edizione e, come da tradizione, anche in questo 2025 hanno dato ufficialmente il via alla "award season" si concluderà con gli Oscar a inizio marzo. Emilia Pérez e The Brutalist (rispettivamente Miglior film commedia o musicale e Miglior film drammatico) si sono aggiudicati le statuette più ambite ma le vere protagoniste della serata sono state le numerose star che hanno calcato il red carpet di Beverly Hills, dando vita a una vera e propria gara di stile. Se Emma Stone ha sorpreso tutti con un taglio di capelli cortissimo e inedito, Zendaya ha dimostrato di essere un'icona fashion moderna e super sofisticata: ecco tutti i dettagli del suo look da diva.

Chi ha firmato l'abito arancione di Zendaya ai Golden Globe 2025

Per il gran ritorno ai Golden Globe Zendaya ha puntato tutto su un look sofisticato e d'impatto che non è passato assolutamente inosservato. Seguita dal fidato stylist Law Roach, ha scelto uno spettacolare abito personalizzato di Louis Vuitton. Si tratta di un tubino fasciante in raso arancione bruciato, un modello con bustier strapless con scollatura a cuore, gonna alla caviglia e una enorme coda che parte dal punto vita e si trasforma in strascico. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps in tinta, e un tocco super scintillante con una appariscente collana di diamanti e smeraldi di Bvlgari. Per quanto riguarda i capelli, con l'intervento dell'hairstylist Coree Moreno l'attrice ha sfoggiato un inedito caschetto mosso (si tratta però solo di un'acconciatura e non di un taglio definitivo). A chi si ispira il look? Come Law Roach ha specificato sui social, si tratta di un omaggio alle grandi dive della vecchia Hollywood, Eartha Kitt, Diahann Carroll, Dorothy Dandridge e Joyce Bryant.

Zendaya in Louis Vuitton

Il secondo look di Zendaya ai Golden Globe

Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei media? Oltre allo scintillante anello di Bvlgari coordinato al collier, Zendaya ha sfoggiato anche un maxi diamante all'anulare sinistro. In molti hanno pensato che si trattasse di un anello di fidanzamento regalatole dal compagno Tom Holland ma al momento l'attrice ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sulla questione. La cosa certa è che nel corso della serata Zendaya ha trovato anche il tempo di cambiarsi. Mentre Demi Moore e Anna Sawai ritiravano il loro award, lei è corsa in camerino per sostituire il maxi abito senape un nuovo look. È tornata in sala con uno slip dress dalla scollatura generosa, un modello fasciante a fondo bianco ma decorato all-over con dei ricami floreali realizzati con paillettes scintillanti. Sebbene lo stylist Law Roach, non abbia rivelato i dettagli dell'outfit, con ogni probabilità si tratta di una creazione personalizzata di Louis Vuitton o di un vestito d'archivio.

Il secondo look di Zendaya