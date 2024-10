Il significato del nude look di Zendaya: l’abito vintage nasconde un omaggio

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Zendaya, coi suoi look, non delude mai le aspettative. L'attrice è stata capace, in questi anni, di costruire una solida carriera: ruolo dopo ruolo, si è imposta col suo grande talento, dimostrato su piccolo e grande schermo. Ma parallelamente è riuscita anche a diventare una vera e propria icona di stile. Non a caso, è stata anche premiata con il Fashion Awards 2021 consegnatole dal Council of Fashion Designers of America. I suoi outfit sono sulla bocca di tutti e copiatissimi, sempre di tendenza: che si tratti di red carpet, eventi glamour, première, riesce sempre a fare centro. Non ne sbaglia una, anche quando pesca tra capi vintage e d'archivio, che sono la sua grande passione. Alle spalle ha l'aiuto di un professionista: lo stylist Law Roach sta tirando fuori il meglio di lei, riesce sempre a valorizzarla e a farle esprimere la sua personalità attraverso l'abbigliamento. L'abito indossato durante l'Academy Museum Gala si candida a essere uno dei look più memorabili dell'attrice.

Zendaya lascia tutti a bocca aperta col look

Nel fine settimana, Zendaya ha partecipato a un evento a Cleveland (Ohio): Rock and Roll Hall of Fame. Nel corso della cerimonia di premiazione ha avuto l'onore di chiamare sul palco un idolo: Cher. L'attrice ha svelto un abito perfetto per la serata. Ha sfoggiato un vestito color carne leggendario: un modello vintage di Bob Mackie del 2001, preso dalla collezione Foreign Intrigue. Il prezioso vestito decorato a mano con perline e piccoli cristalli ha un incrocio sul décolleté che svela l'underboobs, appena sotto un dettaglio cut-out che lascia pancia e fianchi nudi, con gonna a vita bassa semi trasparente e spacco centrale. Ha completato il tutto con un paio di décolleté effetto metallico e un trench in raso di seta bianco con dettagli iridescenti. Infine ha aggiunto gioielli Bulgari in oro, diamanti e rubini, optando per un make-up naturale e capelli lunghi liscissimi.

Il significato del look

Tutto, nel look di Zendaya, voleva essere un omaggio a Cher, a cominciare dall'acconciatura: la cantante per anni ha portato i capelli lisci lunghissimi. Ma anche il vestito era un riferimento ben preciso. L'abito dell'attrice, infatti, era molto simile a quello indossato da Cher nel 1972, creato sempre dallo stilista Bob Mackie, che ha firmato look iconici che hanno fatto la storia della musica.

Il ritorno del vintage

L'abito di Zendaya non è solo un omaggio a una leggenda come Cher: conferma la passione per il vintage dell'attrice, più volte già dimostrata in passato e diventata ormai una tendenza tra diverse celebrities, in occasione dei grandi eventi. Alcuni dei look più acclamati di Zendaya sono d'archivio. Ne è un esempio il look couture di Mugler del 1995 indossato alla premiere di Dune, una sorta di armatura metallica perfetta per l'occasione. Ma come dimenticare l'outfit con cui ha stupito tutti al Met Gala 2024, un abito Galliano per Givenchy della Primavera/Estate 1996.