Icone di stile 2024: quali personaggi hanno fatto tendenza e come sono riusciti a influenzare (davvero) In un mondo in continuo cambiamento, dove le mode non durano più di una stagione, esistono ancora personaggi capaci di influenzare e lanciare tendenze? Da Zendaya a Charli xcx, passando per Hunter Schafer, Mahmood e Damiano David, ecco lo stile dei personaggi che (secondo noi) hanno avuto rilevanza nel 2024 e perché ci ricorderemo di loro.

A cura di Marco Casola

Il 2024 sta per chiudersi ed è arrivato il momento tanto atteso dei recap e delle classifiche che celebrano il meglio, o il peggio, dell'anno che lasceremo alle nostre spalle. Il 2024 è stato un anno ricco di cambiamenti in cui nuove icone hanno popolato i red carpet, le pagine dei giornali e i social media, prendendo il posto di altri. Del resto sappiamo bene quanto il fashion system sia spietato riguardo a chi o cosa è trendy in un determinato momento. Tutto è più veloce, le icone intramontabili del passato non esistono più, mentre i canoni estetici sono del tutto cambiati, come anche sono cambiati i codici che definisco la coolness e la capacità dei personaggi di influenzare la moda e il pubblico che li segue.

Dalle classifiche di stile del 2024 escono le fashion icon "classiche", basti pensare a personaggi come Beyoncé, Lady Gaga o Madonna che, seppur molto amate dal pubblico e dalle Maison di moda, hanno meno appeal e influenzano meno rispetto al passato. Il 2024 si configura dunque come l'anno in cui vincono le personalità originali ma non troppo estreme, in cui i look iconici non sono quelli eccessivi e spettacolari, sembra essere finita l'epoca degli outfit da red carpet che sembrano più un costume di scena. Addio dunque agli abiti di carne indossati da Gaga. Addio anche ai crocifissi e ai veli in pizzo di Madonna, che ormai non è più l'artista iconoclasta capace di smuovere e modificare il senso estetico. I post troppo studiati della regina del pop, che sembrano più un servizio fotografico, non fanno più notizia e non influenzano le nuove generazioni alla ricerca di un mood più vero e meno costruito. A prendere il posto di queste grandi icone pop sono artisti che appaiono più naturali, liberi da impalcature precostituite, spogliati dai costumi di scena, costumi che non indossano neppure su palchi e red carpet.

Il 2024 è stato l'anno dello stile Brat di Charli xcx e di quello ricercato e rilassato di Jacob Elodri, è stato l'anno dell'addio ai look estremi di Damiano David, che ora appare sui red carpet come un moderno dandy in abito gessato. E' stato l'anno del tenniscore lanciato da Zendaya, dei power suit indossati da Kamala Harris e dei look no pants di Emma Corrin.

A cambiare è soprattutto il concetto di sensualità esibita nelle occasioni pubbliche: le icone del 2024 utilizzano look sexy ma lo fanno con una nuova consapevolezza, lo fanno con un'attitude del tutto nuova, più personale. L'abito diviene esaltazione del sé, non è più un costume indossato per apparire sensuali agli occhi degli altri. Abbiamo definitivamente detto addio ai modelli scollati e con maxi spacco indossati per il piacere degli altri, la nuova sensualità parte da chi la sfoggia.

Personaggi come Elodie, Annalisa Scarrone ed Emma Marrone, per citare alcuni esempi dello star system italiano, gridano con i loro outfit il desiderio di piacersi più che di piacere. Le famme fatale sexy e misteriose sui red carpet lasciano il posto a talentuose artiste che non desiderano più essere oggetto dello sguardo: sono soggetti che con il loro stile dettano tendenze. A influenzare è il loro carattere, il loro mood, più che con un semplice abito sexy. Partendo da queste premesse abbiamo scelto i best look del 2024 e i personaggi che con il loro stile hanno lasciato il segno e modificato i tempi, diventando vere e proprie icone.

Il Brat style di Charli xcx

Il 2024 è stato l'anno del Brat style lanciato dalla cantante Charli xcx, non a caso è proprio Brat la parola più cercata dell'anno. Il termine, che dà il nome all'album dalla copertina verde fluo dell'artista britannica, è diventato il simbolo di un'intera generazione, di una rivoluzione culturale che coinvolge la moda, l'estetica e lo stile di vita della Gen Z e non solo. Brat non rappresenta solo un modo di vestirsi, è un modo di essere, libero, fuori dalle regole canoniche, proprio come Charli XCX.

Charli xcx

Uno stile che non segue i canoni di bellezza standardizzati e si traduce in look con capi che non costringono il corpo, ma allo stesso tempo non lo nascondono. Charli sui social e sul palco si mostra per quella che è, e per quella che vuole essere, con gli occhiali neri che avvolgono il viso, con i capelli lunghi e sciolti sulle spalle senza acconciatura, con le sopracciglia folte. Indossa abiti extra large abbinati a cuissardes vernice e faux fur, corsetti e crop top strappati o tubini neri ed essenziali. Perché una Brat girl può essere eccessiva ma anche essenziale.

Charli xcx in Saint Laurent

Damiano David, il ritorno del dandy

Tutti lo abbiamo conosciuto in versione folk, quando sul palco di X-Factor si è presentato ai provini del talent show insieme agli altri componenti dei Maneskin. Poi è arrivato il radicale cambio di stile: Damiano David e i suoi compagni hanno spopolato con i look rock e sfacciati, fatti di tutine trasparenti, dettagli bondage, capi in pelle, gonnellini scozzesi, stivali dal tacco alto e così via.

Damiano David in Etro ai VMA's 2024

Quest'anno il cantante cambia ancora stile per il lancio del suo primo progetto da solista, nel suo video Silverlines appare con un mood completamente diverso, essenziale e retrò, con canotta bianca, pantaloni larghi e capelli corti. Damiano cambia pelle e risulta credibile anche senza gli "eccessi rock", elegante e ricercato scava nel passato per creare una serie di outfit con completi gessati, abiti doppiopetto, scarpe stringate e capelli tirati indietro, apparendo in pubblico come un moderno dandy che però non ha perso la sua anima rock and roll.

Damiano David in Valentino

Hunter Schafer e quel fazzoletto in testa

Era il 2023 quando Hunter Schafer, star della serie tv Euphoria, sfilò al party degli Oscar di Vanity Fair con l'iconico look firmato Ann Demeulemeester, composto solo da una candida gonna bianca lunga e una piuma utilizzata per coprire i capezzoli. Quel look indimenticabile e così audace, così elegante e coraggioso, ha contribuito a dare luce a un'artista che in breve tempo è riuscita a diventare icona di stile.

Hunter Schafer in Marni

Mai scontata e sempre elegante, mai volgare e sempre ricercata, Schafer conquista il suo posto nella classifica dei best dressed del 2024 grazie a una serie di look ben studiati, tra cui l'abito Marni che sembra dipinto sul corpo, con pennellate e colori utilizzati per citare La notte stellata, celebre quadro di Van Gogh. Poi c'è stato l'abito corsetto con drappeggi, ricoperto di fiori e firmato Vivienne Westwood e ancora il meraviglioso look con lunga gonna di frange e pullover, un modello couture griffato Maison Margiela.

Hunter Schafer in Prada

Ultimo, ma non meno importante, l'outfit che forse più di tutti è diventato iconico, grazie alla sua semplice originalità, grazie al candore del bianco e al sapiente accostamento di accessori, come il fazzoletto tra i capelli, gli occhiali white e le pump bombate in satin celeste. Stiamo parlando dell'outfit Prada sfoggiato al photocall organizzato a Cannes 2024 per il lancio del film Kinds Of Kindness. Che dire poi dell'abito nero scollato, abbinato a grosso collier dorato, scelto per lo show couture a Parigi di Schiaparelli? Anche in questo caso l'attrice dimostra un'eleganza speciale, sempre delicata ma mai scontata. Con il suo stile Hunter Schafer sussurra a bassa voce ma nonostante ciò tutti la ascoltano.

Hunter Schafer in Schiaparelli

Mahmood: i tacchi, i corsetti e le mutande

Tra gli artisti italiani Mahmood è stato quello che è riuscito, meglio di altri, a portare sui palchi mainstream un concetto diverso di stile. Lo ha fatto mescolando i generi e sovvertendo le regole del maschilismo tossico. Lo ha fatto salendo sul palco di Sanremo 2024 con scarpe dal tacco altissimo e top monospalla di Rick Owens o sfoggiando un paio di scintillanti pantaloni couture, disegnati per lui da Pierpaolo Piccioli, all'epoca Direttore Creativo di Valentino. Sul red carpet inaugurale della stessa kermesse musicale lo avevamo poi visto con un corsetto rosso stringato, nell'outfit firmato Maison Margiela.

Mahmood in Rick Owens a Sanremo 2024

Si è poi esibito, in una puntata di Battiti Live, con un paio di mutande bianche, canotta e calzettoni, capi protagonisti dell'ormai iconico look griffato Luis De Javier e curato dalla stylist Ramona Tabita. Il viaggio di stile del 2024 di Mahmood si conclude con gli outfit dell'N.L.D.A. Tour, in cui sono protagonisti un rosso accecante, in alcuni casi indossato a contrasto con il nero (come nel custom look firmato Prada), e copricapo dal lungo strascico di tessuto.

Mahmood in Willy Chavarria sul palco dell'ultimo tour

Zendaya, il tenniscore e i cyborg look

Nella classifica delle icone di stile del 2024 e delle celebrities che con i loro look hanno influenzato la moda e il costume, non può non essere nominata Zendaya. L'attrice, anche grazie al sapiente lavoro del suo stylist Law Roach, pur mantenendo uno stile ben riconoscibile muta continuamente, utilizza il corpo come una tela bianca su cui dipingere outfit capaci di diventare iconici in breve tempo.

Zendaya in Mugler vintage

I tour promozionali dei film di cui è protagonista sono il momento in cui Zendaya e il suo style team si divertono di più. Chi non ricorda il look cyborg (con abito corazza vintage di Mugler) e tutti gli abiti pensati per il lancio di Dune 2, che hanno contribuito a riportare in auge l'estetica fembot. Con le scarpe dal tacco con palline da tennis e gli abiti bianchi con racchette cucite, l'attrice ha poi dato il via a uno dei trend più forti dell'anno, quello del tenniscore. Il suo essere così naturale e a suo agio, anche in look complessi e costruiti, rende Zendaya un'icona che senza dubbio non dimenticheremo in fretta.

Zendaya con le pump pallina da tennis