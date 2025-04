video suggerito

Un assistente di volo spiega perché non dovremmo mai bere caffè in aereo Passeggero avvisato, passeggero salvato: ecco il motivo per cui non dovremmo mai bere caffè quando siamo in volo.

A cura di Giusy Dente

Difficile rinunciare a un caffè caldo e fumante, una vera coccola: ma forse, meglio farselo a casa propria piuttosto che cedere alla tentazione quando si è in volo. A bordo degli aerei, infatti, le condizioni non sono ottimali per la preparazione del caffè e non andrebbe mai consumato. L'avvertimento arriva da un assistente di volo di una compagnia aerea statunitense, che ha avvisato i passeggeri postando un video su TikTok in cui consiglia caldamente di evitare di ordinare la bevanda calda mentre si è a bordo, perché il modo in cui viene preparata può essere estremamente antigienico.

Perché non dovremmo bere caffè a bordo

Kevin sul suo profilo TikTok condivide le esperienze da pilota e assistente di volo, ma anche consigli per chi viaggia ed è alla ricerca di qualche dritta. In uno dei video ha messo in guardia i passeggeri da un'abitudine piuttosto diffusa: quella di bere caffè durante il volo. A suo dire è qualcosa che non dovremmo mai fare perché i serbatoi dell'acqua vengono puliti raramente, se non mai: "Poi usano quell'acqua per fare il caffè a bordo. Non voglio pensare alla muffa e ai batteri che crescono in quei serbatoi" ha specificato. L'esperto si è mostrato molto critico nei confronti delle norme igieniche poco seguite sugli aerei, potenzialmente pericolose per la salute.

Le caffettiere, per esempio, vengono portate in bagno per essere svuotate e le caraffe si avvicinano pericolosamente al water, con il rischio che gli schizzi finiscano dentro. "Immagino che ci sia una specie di spruzzo di particelle o batteri che finiscono direttamente nella caffettiera e che poi ritornano nella macchina per il caffè – ha spiegato – Quindi, a meno che la compagnia aerea con cui voli non abbia una macchina per l'espresso a bordo, non prenderei un normale caffè americano". Il video ha totalizzato più di 726.000 visualizzazioni.