Rivoluzione Mahmood a Sanremo: con i tacchi e le spalle nude è il re di stile della seconda serata Mahmood è tra gli artisti che si sono esibiti durante la seconda serata di Sanremo 2024. Sulle note di Tuta Gold, si è distinto ancora una volta col suo stile glamour: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è contraddistinta da diverse novità rispetto agli scorsi anni, soprattutto perché a esibirsi saranno solo 15 dei Big ma presentati da altri concorrenti in gara che torneranno a cantare domani. Mahmood è stato annunciato da Alessandra Amoroso e ha poi cominciato la sua performance adrenalinica sulle note di Tuta Gold. Da sempre icona fashion sofisticata e sopra le righe, anche questa volta ha sorpreso con uno stile unico: dopo il corsetto del green carpet e il gilet di pelle con i tasconi sul petto dal mood worker, ecco cosa ha indossato per la seconda serata della kermesse canora.

Il look dark di Mahmood a Sanremo 2024

Per tornare a esibirsi sul palcoscenico dell'Ariston nella seconda serata di Sanremo 2024 Mahmood ha puntato su uno stile dark all'insegna del glamour. Da sempre icona fashion, anche in questa occasione non ha deluso le aspettative dei fan. Ha messo in risalto i bicipiti e i muscoli scolpiti con un top monospalla in tessuto semi-trasparente, lo ha abbinato a un paio di pantaloni a maxi zampa d'elefante, modello dalla linea classica e con la vita altissima (tutto firmato Rick Owens). Ha poi cambiato leggermente acconciatura, tirando i capelli all'indietro ma con un ciuffetto riccio che gli cadeva sul lato della fronte.

Mahmood in Rick Owens

Mahmood con le zeppe all'Ariston

A rendere il look di Mahmood ancora più glamour sono state le scarpe, anche se sono state coperte dai pantaloni a zampa. Il cantante ha seguito il trend genderless con gli iconici stivali Grill Kiss di Rick Owens, modello pensato per la moda maschile con inserti laterali elasticizzati, la punta elasticizzata e la punta rinforzata con le borchie.

Il look di Mahmood per la seconda serata

Non è la prima volta che li indossa, lo aveva già fatto durante il Festival di Sanremo che ha vinto con Blanco, distinguendosi anche in quell'occasione col suo animo super fashion. Quanto costano le scarpe cult? Sul web vengono vendute a 1.645 euro.