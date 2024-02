Mahmood a Sanremo 2024: col look worker conquista il palco del Festival Mahmood è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2024. Per la prima serata ha scelto un outfit oversize in colori scuri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Mahmood in Prada Custom Made

Mahmood torna al Festival di Sanremo dopo la grande performance dell'edizione 2021, quella in cui ha trionfato assieme a Blanco col brano Brividi. Quest'anno partecipa alla gara canora con Tuta gold, brano introspettivo che racconta di un ragazzo che ripercorre la propria vita fino a quel momento, riflettendo su tutti i dolori che lo hanno reso più forte. Il titolo della canzone fa riferimento alle tute in acetato molto in voga negli anni Novanta: un capo semplice, ma speciale e d'effetto. E d'effetto è anche il look della prima serata.

Perché per Mahmood è importante il look

Il primo look sanremese ufficiale di Mahmood è stato quello sul green carpet inaugurale, dove ha sfilato con un outfit sofisticato firmato Maison Margiela by John Galliano: ha indossato un corsetto e ha aggiunto un tocco prezioso e scintillante, ma non con dei gioielli tradizionali. Ha invece optato per una grillz sui denti, accessorio amatissimo dalle star (ne è grande fan Madonna).

Lo stile, per il cantante, è qualcosa di importantissimo perché l'immagine è un modo per fortificare il messaggio che si porta con la musica, su un palco. Lo ha ammesso lui stesso, intervistato da Fanpage.it: "Lo stile si è evoluto, mi ha aiutato tanto fare le foto e i video. Vederti indossare tantissimi vestiti con stili differenti aiuta a capire cosa ti piace su di te e cosa no, come vuoi vederti e come non vuoi vederti. Lavorare a tanti video musicali, creando personaggi con personalità nuove per rispecchiare canzoni diverse, mi ha aiutato a crescere. Sicuramente mi è sempre piaciuto lavorare con immagini che vadano di pari passo con la musica. L’immagine deve fortificare il messaggio che si vuole dare con la musica".

Il primo look di Mahmood a Sanremo

Mahmood per la prima serata del Festival di Sanremo si è affidato a un brand con cui vanta un'amicizia di vecchia data, visto che è da tempo che indossa le creazioni firmate Prada. È anche una presenza fissa alle sfilate della Maison. Stavolta ha sfoggiato un look personalizzato, realizzato appositamente per lui dal brand. Il cantante ha scelto le nuance scure: dolcevita nero, gilet oversize con le tasche,pantaloni larghi e anfibi. Pettinatura diversa dal solito, coi capelli effetto bagnato e tirati all'indietro.