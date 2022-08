Madonna coi gioielli in bocca, in vista del compleanno si regala una griglia: “Ho i denti brutti” In vista del 64esimo compleanno Madonna si è regalata una griglia per denti. A Jimmy Fallon ha detto: “Mi piace l’effetto dei gioielli in bocca”.

Madonna nel 2017

Madonna sta organizzando la festa per il suo 64esimo compleanno. Sembra che il party avverrà in Italia: a Ferragosto giungerà a Noto, dove pare abbia scelto come location Palazzo Castelluccio, uno dei palazzi nobiliari più lussuosi e noti della cittadina siciliana. Ovviamente dettagli e lista degli invitati sono top secret, ma c'è da aspettarsi qualcosa di spettacolare e con tante celebrities, in perfetto stile Louise Veronica Ciccone. Anche l'anno scorso aveva scelto l'Italia (e ancora prima nel 2017): aveva celebrato i 63 anni in Puglia, assieme a parenti e amici. Era presente anche il fidanzato, ormai ex, Ahlamalik Williams: la coppia si è detta addio ad aprile scorso, dopo 3 anni insieme. In attesa della festa italiana ufficiale, la diva si è goduta una serata in discoteca per celebrare l'imminente uscita del suo disco. E si è anche fatta un auto-regalo.

Madonna nel 2015

L'auto-regalo di compleanno di Madonna

Il 19 agosto è la fatidica data d'uscita del disco Finally Enough Love: 50 Number Ones, di Madonna. Per celebrare l'arrivo della compilation, la star il 10 agosto ha festeggiato in discoteca: un party su pattini a rotelle in un tripudio di luci e colori fluo. Dj dell'evento Questlove, che ha suonato i più grandi successi dell'artista. Pochi giorni prima, proprio per promuovere l'album, è stata ospite in tv del Tonight Show With Jimmy Fallon, dove è successo di tutto! La cantante ha raccontato di quando un incidente di stile ha rischiato di rovinarle per sempre la carriera: tutta colpa di un vestito!

Madonna nel 2014

Ma al centro della conversazione c'è stato un dettaglio del look di Madonna che non è passato inosservato al conduttore, che dunque le ha chiesto di più. Madonna ha sfoggiato una griglia per denti, la preziosa grillz che porta già da diversi anni: nel 2013 è stata tra le prime a lanciare la moda dei gioielli sui denti, poi "copiata" da tantissime celebrities. Ne è una fan anche Kim Kardashian, che di recente per ricoprire i denti di diamanti ha speso oltre 17mila euro.

In vista del 64esimo compleanno, la popstar si è regalata una griglia nuova e ha spiegato al conduttore perché: "La gente ha un problema con le mie griglie e non so perché. A me piace l'effetto dei gioielli in bocca. E poi ho dei denti davvero brutti". La risposta affermativa di Fallon data su due piedi ha mandato su tutte le furie Madonna: "Non essere d’accordo con me" gli ha detto schiaffeggiandolo scherzosamente, ottenendo come risposta "No, no, era una domanda". Madonna l'ha definita orgogliosamente: "La mia griglia di compleanno".