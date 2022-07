Kim Kardashian ricopre i denti di diamanti: la griglia costa oltre 17 mila euro Kim Kardashian ha ricoperto i denti inferiori di pietre preziose: la griglia in opale e diamanti costa più di 17 mila euro.

A cura di Giusy Dente

I diamanti sono i migliori amici delle donne: anche sui denti! Kim Kardashian ama i dettagli appariscenti e scintillanti, quindi nei suoi look i gioielli e i cristalli non mancano mai. L'influencer è per questi una fan delle griglie per i denti (grills) Tra anni Ottanta e anni Duemila a sfoggiarle erano solo i rapper, per dare sfoggio della loro ricchezza: erano un simbolo della cultura hip-hop. Ma le celebrities non hanno resistito al fascino di un accessorio personalizzato capace di rendere la bocca preziosa e abbagliante: Kim Kardashian è stata tra le prime ad "appropriarsene".

Kim Kardashian con le pietre preziose sui denti

Kim Kardashian ha mostrato su Instagram i denti inferiori ricoperti di diamanti. L’influencer è ossessionata dalle griglie, che ha sfoggiato già in passato. Per la realizzazione dell’originale accessorio si è rivolta a Gabby Elan Jewelry, che è specializzata in lavori personalizzati di questo tipo, con pietre preziose e oro. Al brand si sono rivolti anche A$AP Rocky, Heidi Klum, Dua Lipa, Bella Hadid e altre celebrities.

La griglia di Kim Kardashian oltre ai piccoli diamantini rotondi presenta otto gemme di opale dall'effetto iridescente. Il suo costo è stato stimato da US Weekly attorno ai 18 mila dollari, dunque oltre 17 mila euro. Elan Pinhasov, co-proprietario di Gabby Elan Jewelry, ha spiegato che la cornice in pavé di diamanti ammonta a circa 6000 dollari a cui va aggiunto il costo degli opali che valgono il doppio, quindi circa 12 mila dollari.

Lisa Levinson del Natural Diamond Council ha dichiarato: "Nel tempo le griglie sono diventate uno dei modi più interessanti per rendere rock i diamanti! Da Nelly a Kanye West, non ci sono limiti al design, consentendo a chi lo indossa di creare il proprio pezzo su misura, delicatamente incastonato di diamanti brillanti". Nel 2019, Kim Kardashian ha scelto una grill decisamente più appariscente di questa, che le copriva tutti i denti inferiori e con in più una minuscola croce tra i due denti centrali superiore. Un’altra ha invece le tre lettere del suo nome posizionate sulla fila di denti inferiore. Con un accessorio del genere, sorridere è d'obbligo.