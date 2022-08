Madonna compie 64 anni: la location del suo compleanno in Italia Madonna è in Italia per il suo compleanno. Scopriamo dove ha deciso di festeggiare.

A cura di Clara Salzano

Il compleanno di Madonna in Italia

Buon compleanno Madonna! Il 16 agosto la famosa cantante spegne 64 candeline e per l'occasione si è regalata una vacanza in Italia dove ha scelto di festeggiare. Madonna è arrivata in Sicilia il 15 agosto 2022 con la famiglia e gli amici per celebrare il compleanno in grande stile. "Mambo siciliana" è il mood con cui sta accompagnando le sue story sul suo Instagram. Scopriamo la location dei festeggiamenti di Madonna.

Madonna festeggia in Sicilia il suo compleanno

C'è grande attesa per il party che Madonna ha organizzato per il suo compleanno. Sappiamo che la famosa cantante si trova in Sicilia e di preciso a Noto dove fervono i preparativi per i festeggiamenti. Antichi palazzi, scenografici giardini e tavole imbandite fanno da sfondo alle foto che la nota cantante sta condividendo sui social.

Una delle foto condivise da Madonna durante i giorni di festeggiamento per il suo compleanno in Italia

Dopo aver celebrato lo scorso compleanno in Puglia, Madonna ha scelto di nuovo l'Italia per festeggiare. Questa volta sarà la Sicilia ad accogliere la mitica cantante che si trova a Noto in questi giorni, meta sempre più amata dai Vip. Nella perla del barocco hanno celebrato il proprio matrimonio Chiara Ferragni e Fedez, Anne Hathaway ha trascorso le vacanze e molti guru della moda da Riccardo Tisci a Luisa Beccaria scelgono questa città.

Noto in Sicilia

Seppur non è ancora nota la location della festa di compleanno che si svolgerà stasera, dalle immagini condivise sui social da Madonna è stato possibile scoprire dove la cantante stia probabilmente alloggiando a Noto. Si tratta di Palazzo Castelluccio, uno storico palazzo siciliano del XVIII secolo costruito nel 1782 dai Marchesi del Castelluccio.

Madonna condivide immagini del suo soggiorno a Noto

Con oltre cento stanze affrescate e romantici giardini, Palazzo Castelluccio oggi è di proprietà di Jean-Luis Remilleux, produttore del film Cyrano, diretto da Joe Wright, che dopo quattro anni di restauri, ha portato lo storico edificio al suo antico splendore. Affreschi, pavimenti, mobili di palazzo Castelluccio sono stati tutti recuperati e riportati agli albori di un tempo.

Un interno di palazzo Castelluccio a Noto – Foto di mattiaaquilaphotography

Jean-Luis Remilleux ha fatto di Palazzo Castelluccio la sua casa-museo, accessibile ai visitatori, e che pare ospiti Madonna in questi giorni. Restiamo in attesa di avere altri dettagli sulla location del compleanno della cantante di fama mondiale a Noto.