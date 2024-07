Sleep Tourism, quali location scegliere per una vacanza estiva all’insegna del sonno

video suggerito

La vacanza ideale per la maggior parte degli italiani nell'estate 2024? Quella in cui ci si dedica completamente al sonno. Come era stato previsto da un report di qualche mese fa, nel nostro paese il cosiddetto Sleep Tourism è in crescita e sono sempre di più coloro che intendono approfittare delle ferie per dormire, ricaricando davvero le energie dopo un anno di stress. Sarà perché non si riesce più a star dietro ai ritmi frenetici della società contemporanea o perché semplicemente si prova a risolvere i problemi di insonnia sempre più diffusi, ma la cosa certa è che le strutture ricettive in giro per l'Italia fanno di tutto per attirare i "turisti del sonno": ecco quali sono le location migliori per coloro che in vacanza vanno alla ricerca di totale relax.

Dove organizzare una vacanza per dormire il più possibile

Coloro che sono appassionati di Sleep Tourism sanno bene che non tutte le location si rivelano perfette per dormire per intere giornate, concedendosi al massimo un bicchiere di vino al tramonto o una passeggiata serale. Tra le strutture ricettive ideali ci sono gli agriturismi immersi nella natura, magari di quelli che propongono anche passeggiate, yoga e pensione completa, così da dare agli ospiti la possibilità di non pensare a nulla al di là del proprio benessere. Hotel con camere insonorizzate, centri benessere con spa e camere con vista, alberghi che propongono vacanze detox, lussuose ville circondate solo da immensi spazi verdi: queste sono solo alcune delle soluzioni perfette per coloro che intendono dedicarsi al sonno in vacanza, staccando drasticamente la spina dal "normale" stress quotidiano.

Cosa offre un hotel specializzato in Sleep Tourism

Cosa offre una struttura specializzata in Sleep Tourism? Innanzitutto una vacanza all'insegna del relax e della vita lenta, dove ogni attività proposta non è obbligatoria e non prevede il dispendio di energie fisiche, mentali o emotive. Stanze arredate in tinte tenui, generatori di suoni ambientali, materassi con tecnologia smart, poltrone massaggianti, aromaterapia, bevande rilassanti sempre disponibili e idromassaggio: queste sono solo alcune delle cose che non possono mancare nella camera d'albergo di un turista del sonno. Al momento le destinazioni italiane più gettonate di questo genere si trovano tra Toscana, Lago di Como e Puglia: sono questi i luoghi che assicurano relax, sonno e panorami da sogno che celebrano il concetto di vita lenta.