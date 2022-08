Madonna si confessa: per colpa di un vestito ha quasi distrutto la carriera Madonna è famosa per stupire con i suoi look, ma durante un’esibizione di Like A Virgin capitò una cosa inaspettata alla gonna (rischiando di far finire la sua carriera)

A cura di Beatrice Manca

Quando si parla di trasgressioni di stile la regina è solo una: Madonna. La popstar trasformista nei decenni ha anticipato le mode e lanciato le tendenze, senza paura di osare con look fetish, foto di nudo e radicali cambi di immagine. Alla vigilia del suo compleanno (sta per spegnere 64 candeline) Madonna ha concesso una lunga intervista tv a Jimmy Fallon durante The Tonight Show. In quell'occasione non solo ha stupito il pubblico sdraiandosi sulla scrivania del presentatore, ma ha svelato alcuni segreti della sua lunga carriera: sapevate che un incidente di stile stava per costarle la carriera?

Facciamo un passo indietro e torniamo al 1984, precisamente alla notte degli MTV Video Music Awards. Madonna si esibì vestita da sposa sulle note di Like A Virgin, in un'esibizione passata alla storia. La cantante scese da una torta gigante e iniziò a rotolarsi nel velo bianco, mostrando a un certo punto le giarrettiere e il body sotto alla gonna trasparente. Solo oggi la cantante ha svelato il retroscena di quella famosa performance, un errore casuale che stava per mettere fine alla sua ascesa nell'industria musicale. "Nel backstage il manager disse che la mia carriera era finita".

Madonna in abito da sposa agli MTV Awards del 1984

Cos'era successo quindi? È la stessa popstar a spiegarlo: ballando una delle scarpe si è sfilata e ha dovuto cercare di recuperarla senza farsi notare. "Stavo cercando di fare questa mossa fluida, tipo, tuffarmi per la scarpa e farla sembrare una coreografia e il mio vestito si è alzato e si vedeva il sedere". Poi ha aggiunto una stoccata all'industria musicale: "Riesci a immaginare? Erano i giorni in cui non dovevi mostrare il sedere per fare carriera. Ora è il contrario". Nonostante l'ira del suo manager, la carriera di Madonna non finì, anzi: dagli anni Ottanta in poi è stato un successo dopo l'altro. Merito anche di qualche trasgressione di stile studiata al punto giusto…