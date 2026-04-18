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Madonna a sorpresa sul palco del Coachella: si esibisce in lingerie come al Festival di 20 anni fa

Madonna si è esibita al Coachella 20 anni dopo il suo debutto al famoso Festival. È salita sul palco con Sabrina Carpenter indossando gli stessi vestiti.
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A cura di Giusy Dente
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Madonna al Coachella nel 2006
Madonna al Coachella nel 2006

Il pubblico del Coachella ha assistito a qualcosa di memorabile ed epocale. Del tutto a sorpresa, venerdì sera è arrivata un'ospite speciale al Festival, per esibirsi e regalare uno show incredibile ai suoi fan. Si tratta di Madonna, che è salita sul palco da headliner del secondo weekend. La folla è esplosa in urla e applausi non appena la diva è apparsa in scena. Ma non era da sola! Ha cantato assieme a Sabrina Carpenter, muovendosi tra i grandi successi del passato e le hip nuove.

"Probabilmente è la prima volta che mi esibisco con qualcuno più basso di me" ha ironizzato tra le risate del pubblico Madonna, riferendosi alla collega. Quest'ultima è reduce da una serata indimenticabile ai Grammy, dove si è esibita e ha portato a casa il premio come Best Pop Vocal Album per il suo album Short n' Sweet. Sabrina Carpenter, tra l'altro, è una grande fan di Madonna: agli MTV Video Music Awards del 2024 ha indossato un abito bianco scintillante di Bob Mackie, lo stesso che il suo idolo aveva indossato agli Oscar del 1991! E non è tutto: sulla copertina di Vogue di febbraio, si è fatta fotografare indossando un abito con reggiseno a cono e riccioli biondi simili al look della "Material Girl" degli anni '80 e '90.

Insieme le cantanti si sono esibite sulle note di "Vogue", indimenticabile brano del 1990 e poi in "I Feel Free", il primo brano del nuovo album della regina del pop "Confessions II", in uscita il 3 luglio. Il disco è il sequel di "Confessions On A Dancefloor" del 2005. L'esibizione al Coachella segna la prima volta che la canzone viene ascoltata per intero: era stato rilasciato fino a questo momento solo un breve estratto di pochi secondi. Proporlo proprio al Festival è stato significativo, perché è arrivato a 20 anni di distanza dall'esibizione di Madonna del 2006, la prima.

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Madonna al Coachella nel 2015
Madonna al Coachella nel 2015

È stata lei stessa a ricordare quel debutto: "Vent’anni fa esatti mi esibivo a Coachella. Ero nella dance tent ed è stata la prima volta che ho eseguito Confessions on a Dance Floor Pt. 1 in America, ed è stata un’emozione enorme per me. Potete immaginare quindi che emozione sia tornare vent’anni dopo con gli stessi stivali, lo stesso corsetto, la giacca che avevo prima, una giacca Gucci. È come un cerchio che si chiude, capite? Ed è molto significativo per me". Quella volta era comparsa alla Sahara Tent invece che sul palco principale: tra i look un body sgambato con boa di piume viola. È poi tornata nel 2015, accompagnando Drake nel set di chiusura. Stavolta è ricomparsa in lingerie viola, confermandosi un'icona assoluta del panorama musicale internazionale, sulla cresta dell'onda da sempre: un mito che non accenna ad affievolire la sua portata.

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