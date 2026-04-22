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I nuovi denti d’oro di North West sono personalizzati e valgono quasi 30mila euro

North West, la prima figlia di Kim Kardashian e Kanye West, è appassionata di grillz, i gioielli da denti preziosi e scintillanti. Di recente se ne è fatti realizzare tre diversi e personalizzati: ecco quanto valgono.
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A cura di Valeria Paglionico
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Avete mai sentito parlare di grillz? Sono i gioielli da denti che da qualche anno a questa parte stanno spopolando tra le star, rendendo il loro sorriso scintillante e prezioso. Diventati famosi grazie alla cultura hip-hop, oggi hanno conquistato anche il mondo pop, diventando un accessorio must per tutti gli amanti del lusso. Le "protesi" rimovibili, infatti, il più delle volte sono in oro, platino e diamanti e vantano dei prezzi davvero da capogiro. L'ultima ad aver seguito la mania è North West, la prima figlia di Kim Kardashian e Kanye West, che sui social ha sfoggiato i suoi nuovi denti gioiello da migliaia di euro.

La passione di North West per i grillz

North West è ormai una vera e propria star sui social grazie al profilo TikTok che condivide con la mamma Kim ed è proprio lì che ha condiviso un video in cui balla e canta sulle note di una canzone rock (con tanto di look che "strizza l'occhio" all'estetica goth caratterizzato da mini dress gessato con gonna a balze, bracciale borchiato e capelli lunghi, lisci e azzurri). Non appena ha aperto la bocca, inoltre, ha sfoggiato un sorriso blu petrolio metallizzato, rivelando la passione per i grillz che tanto piacciono alle star. Non è la prima volta che ne indossa uno, già in passato lo aveva fatto, dando prova di essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze. Spulciando Instagram, inoltre, si scopre che a realizzare per lei l'originale gioiello da denti è stato Gabby Elan Jewelry, marchio leader nel settore, che ha personalizzato tre diversi grillz.

Chi ha realizzato i nuovi gioielli da denti di North West

"Blu petrolio, rosso caramella e oro bianco", sono queste le parole che accompagnano il post condiviso sul profilo ufficiale di Gabby Elan Jewelry, dove a spiccare è il tag a North West. I tre modelli sono stati personalizzati con i colori preferiti della teenager, dunque non sono in vendita sul sito ufficiale del brand. La variante a cui si ispirano, però, è il Solid Gold Grillz in oro giallo da 11.000 dollari (ovvero circa 9.300 euro). La spesa totale per i suoi gioielli da denti, dunque, ammonterebbe ad almeno 33.000 dollari, ovvero oltre 28.000 euro. In quanti sarebbero disposti a spendere tanto pur di vantare un sorriso super scintillante.

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@kimandnorth

#n0rth4evr

♬ original sound – Kim and North

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