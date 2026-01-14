Lo shopping di lusso di Geolier e Chiara Frattesi: quanto costano i nuovi bracciali simbolo d’amore

Geolier e Chiara Frattesi sono stati paparazzati a St. Moritz mentre si davano allo shopping di lusso: ecco quali sono stati i loro primi regali dell’anno.

La storia d'amore tra Geolier e Chiara Frattesi procede a gonfie vele e a dimostrarlo sono state le foto paparazzate pubblicate dalla rivista Chi nelle ultime ore. I due hanno trascorso i primi giorni dell'anno a St. Moritz, la meta alpina amatissima dalle star, apparendo affiatati e inseparabili. Sullo sfondo di un meraviglioso panorama innevato, sono stati immortalati mentre si preparavano al viaggio di ritorno a bordo della loro Lamborghini. Stando alle indiscrezioni rivelate dal rotocalco, si sarebbero, inoltre, dati allo shopping di lusso, acquistando degli iconici bracciali da sempre considerati simbolo di amore eterno.

Geolier con un nuovo Love Bracelet

Geolier e Chiara Frattesi hanno trascorso gli ultimi giorni a St. Moritz, tra le cui strade del centro si sono concessi qualche ora di shopping. Sono entrati nella boutique Cartier e lei ha fatto al rapper il primo regalo del 2026, di cosa si tratta? Dell'iconico Love Bracelet della Maison, il bracciale rigido con le piccole viti considerato simbolo di amore eterno e di unione indissolubile. Il prezzo varia a seconda del modello scelto: si parte da un minimo di 5.450 euro per il modello sottile in oro giallo e si passa a 8.250 euro per quello classico, sempre total gold. Più caro quello in oro bianco, il cui prezzo è di 8.850 euro, mentre il più prezioso è quello in oro giallo con pavé di diamanti e 10 diamanti incastonati nelle viti (da 63.500 euro). Considerando il fatto che Geolier ha già diversi bracciali della collezione, non si esclude che abbia acquistato proprio questo.

Il Love bracelet più prezioso di Cartier

Lo shopping di lusso di Geolier

Come rivelato dal servizio pubblicato da Chi, Geolier avrebbe provato anche un altro must di Cartier, il bracciale Just un Clou, quello rigido a forma di chiodo. Anche in questo caso si tratta di un accessorio di lusso, i prezzi? Il più sottile in oro giallo costa 4.250 euro, il modello extra large total gold viene venduto a 48.700 euro, mentre il più prezioso è "doppio", in oro bianco e ornato con 2.352 diamanti taglio brillante (prezzo 435.00 euro). Non si sa su quale variante sia ricaduta la scelta del rapper ma la cosa certa è che gli accessori iper griffati sono ormai diventati un tratto distintivo del suo stile.

