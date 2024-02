Il bracciale di Geolier a Sanremo costa oltre 8mila euro (e nasconde un messaggio romantico) Geolier è la rivelazione di Sanremo 2024, con la sua I p’ me, tu p’ te è riuscito inaspettatamente a conquistare il secondo posto. In quanti hanno notato il prezioso bracciale che ha indossato durante la finale? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Geolier è la vera rivelazione del Festival di Sanremo 2024: dopo aver scatenato non poche polemiche col testo completamente in napoletano di I p' me, tu p' te, ha letteralmente spopolato sul palcoscenico dell'Ariston, guadagnando a sorpresa il secondo posto del podio. A sconfiggerlo in finalissima è stata Angelina Mango, che al termine della competizione si è aggiudicata l'ambita statuetta. Il giovane rapper napoletano è salito sul palcoscenico sanremese con estrema umiltà, non lasciandosi scalfire dalle critiche e continuando a portare avanti con orgoglio il suo progetto. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, ha mixato eleganza senza tempo con capi street, il tutto senza rinunciare a un tocco prezioso.

Geolier col gioiello di lusso a Sanremo

Dopo la tuta del green carpet e il cappello con il logo coperto della serata cover, per la finale sanremese Geolier ha puntato sugli scintillii. Si è affidato a Emporio Armani, che ha firmato per lui un completo con pantaloni classici total black e giacca dalle linee asimmetriche tempestata di cristalli.

Geolier in Emporio Armani

Scarpe classiche, capelli tirati all'indietro col gel e gli immancabili occhiali con la montatura nude e le lenti fumè: a fare la differenza nell'outfit del rapper è stato il bracciale che ha indossato al polso sinistro, un modello total gold firmato Cartier che ha lasciato bene in vista sui social mentre mostrava il suo codice per il televoto.

Geolier con il Love Bracelet di Cartier

A cosa si ispira la forma del Love Bracelet

Tutti coloro che sono appassionati di gioielli iconici avranno sicuramente riconosciuto il bracciale Cartier di Geolier. Si tratta del Love Bracelet in oro giallo 750/1000, il modello rigido e ovale nato a New York nel 1969 e ancora oggi considerato un'icona del design gioielliero. La sua particolarità? Va aperto e chiuso con il suo cacciavite.

Il bracciale Love di Cartier

Ha infatti delle viti lungo entrambi i lati e viene venduto in diverse misure a seconda della circonferenza del polso. La cosa che in pochi sanno è che nasconde un messaggio "romantico": la sua forma si ispira alle caratteristiche della cintura di castità, accessorio che nel Medioevo era considerato il simbolo di amore eterno e fedele. Il prezzo del gioiello varia a seconda del peso in carati e delle dimensioni del prodotto ma la versione "basic" in oro giallo sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 8.100 euro.

Angelina Mango e Geolier durante la finalissima