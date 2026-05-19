Kylie Jenner possiede decine di borse Hermès: è una collezione di Kelly e Birkin da milioni di euro

Instagram @kyliejenner

Kylie Jenner ha letteralmente l'imbarazzo della scelta quando deve completare un outfit col giusto accessorio: può contare su una collezione sconfinata di borse, dove trovano posto alcuni dei modelli più rari e preziosi di sempre. La modella è una fan delle borse di lusso e chiaramente quando di parla di borse di lusso il primo nome che viene in mente è la Birkin di Hermès, sinonimo assoluto di esclusività.

Non è un accessorio come gli altri: è un vero e proprio status symbol. Possederne una (figuriamoci più di una) è un'affermazione di potere. E Kylie Jenner lo sa benissimo, visto che nel tempo ne ha acquistate decine e le ha mostrate a fan e follower sui social. Comprare una Birkin non è qualcosa che possono fare tutti: e anche in questo sta l'esclusività del brand, che è stato bravissimo a ritagliarsi uno spazio, a rivolgersi a una nicchia ben precisa, così da costruire la sua fama senza concorrenza.

In effetti nessuno può competere con un marchio che mette i clienti in lista d'attesa, che concede l'acquisto della tanta ambita borsa solo dopo accurata selezione, solo se si superano altri step (per esempio altri acquisti graduali, via via più costosi). Questa metodologia è stata molto criticata: c'è chi ha portato l'azienda in tribunale per denunciare questa pratica. La Maison, però, ha vinto: il giudice ha stabilito che non c'è violazione delle leggi antitrust con questa procedura, che di fatto esclude una fetta di potenziali clienti e costringe a una lunga trafila.

Kelly Picnic

Kylie Jenner non ha badato a spese in questi anni pur di accaparrarsi i modelli più belli, alcuni davvero introvabili. Nella foto condivisa su Instagram se ne contano una sessantina, di diverse dimensioni, differenti colori, ma con una cosa in comune: il loro altissimo valore sul mercato. Nello scaffale centrale basso spicca la Kelly Picnic, una borsa a mano con struttura in vimini, dettagli a contrasto rossi e inconfondibile chiusura metallica. Si ispira nel design ai tradizionali cestini da picnic francesi, restituendo quel mood gioioso ma chic. Su Farfetch costa 65.780 euro.

Kelly Himalaya

In alto spicca uno dei modelli più famosi del brand, inconfondibile con la sua colorazione ombrée: il colore ricorda le cime innevate della catena montuosa da cui prende il nome. È un gioiello ambitissimo dalle celebrities: si tratta della White Crocodile Himalaya Kelly. La possiede Georgina Rodriguez per esempio, ma è anche nelle cabine armadio di Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Victoria Beckham, Kris Jenner. Per dare un'idea di quanto sia preziosa, basti pensare che è stata venduta per 13o mila euro. Insomma è una vera e propria opera d'arte artigianale, realizzata in pelle di coccodrillo e prodotta in alcuni modelli anche con diamanti, che ovviamente ne fanno lievitare il prezzo. Christie's Hong Kong, nel 2017, ha venduto una Hermès Himalaya con 10,23 carati di diamanti per ben 340 mila euro.

Birkin 35

In alto a sinistra si intravede la Birkin 35 nera in pelle di coccodrillo, che online viene venduta a circa 50 mila euro. I colori scuri sono quelli maggiormente presenti, occupano quasi tutta la parte sinistra, mentre al centro ci sono i modelli in colori più vivaci e a destra quelli in nuance neutre. Le mini Kelly/Birkin, per esempio quelle rosa, non sono poco costose solo perché di ridotte dimensioni: hanno tranquillamente un prezzi compreso tra 50.000 e 100.000 euro. Facendo una media (sicuramente per difetto) con questo prezzo base, considerata la presenza di una sessantina di borse significa un valore totale di 3 milioni di euro.