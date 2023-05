La Kelly Himalaya di Hermès venduta a una cifra record: quanto vale la borsa in coccodrillo bianco Cresce la febbre del vintage di lusso: la piattaforma Vestiaire Collective ha venduto un’esclusiva Kelly 32 Himalaya per una cifra senza precedenti nella storia del sito.

A cura di Beatrice Manca

Avete centomila euro da investire? Non puntate al mattone, ma alle borse di lusso: i modelli più e rari e pregiati, infatti, si confermano dei e veri propri asset della moda e di anno in anno il loro valore aumenta. Lo conferma l'ultima vendita record della piattaforma Vestiaire Collective, specializzata in second hand di lusso: una borsa di Hermès è stata venduta per 130mila euro. Si tratta di un'esclusiva Kelly 32 Himalaya e la sua vendita non ha precedenti nella piattaforma.

La storia della Kelly 32 Himalaya

La Kelly 32 Himalaya è stata venduta dal sito Vestiaire Collective a fine aprile 2023. La borsa è stata lanciata nel 2013 ed è molto riconoscibile per la pelle di coccodrillo del Nilo bianca con sfumature ombrée: il colore ricorda le cime innevate della catena montuosa da cui prende il nome. La piattaforma Vestiaire vende solo articoli pre loved, cioé di seconda mano: per questo la Kelly Himalaya è stata autenticata dal team di esperti per confermarne l'autenticità. Esiste infatti un fiorente mercato parallelo di falsi, con relativi ‘cacciatori' di frodi che le smascherano sui social.

Perché questa borsa costa 130mila euro

Il prezzo da capogiro, un record per una Kelly di Hermès, è stato superato solo da una Birkin Faubourg di Hermès, venduta per ben 158mila euro un anno fa. Ma cosa giustifica un prezzo così elevato? Innanzitutto la rarità di queste borse e la difficoltò a reperirle dai canali di vendita tradizionali: per aggiudicarsi una Kelly di Hermès le clienti devono aspettare lunghi periodi di tempo e passare non di rado dalle liste d'attesa. Dal 2022, spiega la piattaforma, si è assistito a una crescita esponenziale di inserzioni per le borse Hermès (+50% in un anno): il vintage conquista sempre più fashion victim ed è la nuova frontiera del lusso.