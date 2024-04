La borsa “gioiello” di Jennifer Lopez è un raro modello da quasi 500mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è finita al centro del gossip da qualche giorno a questa parte, il motivo? La vita matrimoniale con Ben Affleck non c'entra nulla, la cantante ha dovuto cancellare alcuni concerti e cambiare il nome del tour a causa delle scarse vendite di biglietti. Nonostante il momento professionale difficile, non sembra perdere la forza d'animo e sui social continua a documentare la sua normale quotidianità fatta di allenamenti intensi ed eventi glamour. Nelle ultime ore, ad esempio, ha organizzato una serata tutta al femminile e ne ha approfittato per rispolverare una delle borse più preziose della sua collezione: ecco qual è e quanto vale.

Il look casual e glamour di Jennifer Lopez

Al motto di "Girl's night" Jennifer Lopez ha postato su Instagram alcuni scatti realizzati durante una serata al ristorante con le amiche. Sebbene si trattasse di un evento privato, non ha rinunciato al glamour, anzi, è riuscita lo stesso a dare il meglio di lei in fatto di stile, proponendo un look perfetto per mixare fashion e comodità. Ha abbinato un paio di jeans palazzo a vita alta a un maglione bianco, un modello crop e a collo alto che ha lasciato gli addominali in vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con la maxi zeppa di sughero, un paio di occhiali da sole con le lenti sfumate e uno chignon tiratissimo che ha messo in risalto in viso.

Il look casual di Jennifer Lopez

La borsa "gioiello" indossata da J.Lo

A fare la differenza nell'outfit primaverile di Jennifer Lopez è stata la borsa. Sebbene non sia stata fotografata in primo piano, i fashion addicted l'hanno riconosciuta fin dal primo sguardo: è una Birkin bag di Hermès, per la precisione la Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30.

La Birkin bag di Hermès

Si tratta di un modello raro e prezioso in pelle di coccodrillo sui toni del bianco, ha la chiusura tempestata di diamanti ed è tra le più amate dalle star (anche Chiara Ferragni ne ha una uguale). Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso attualmente viene venduta a 494.000 euro, cifra decisamente più elevata rispetto ad appena qualche anno fa visto che, essendo fuori produzione, vede il suo valore aumentare sempre di più. In quante sognano di avere un gioiellino simile nel loro armadio?