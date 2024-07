video suggerito

Cos'è la camminata dell'ornitorinco, il segreto per tenersi forma di Jennifer Lopez Jennifer Lopez ha compiuto 55 anni: tra segreti beauty e routine skincare da replicare, JLo segue anche un allenamento serratissimo che include un esercizio perfetto per mantenere allenati glutei e gambe.

A cura di Arianna Colzi

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha compiuto 55 anni. La cantante ha festeggiato insieme ai figli e a pochi amici con un party a tema Bridgerton senza il marito Ben Affleck: le voci di crisi della coppia si susseguono, anche dopo alcuni selfie di JLo che mostrano la mano senza fede nuziale. Nominata donna più bella del mondo da People all'età di 42 anni, la cantante continua a mantenersi in forma esibendo un fisico scultoreo e invidiabile. Negli anni ha rivelato i suoi segreti anti-age e quelli per una pelle perfetta anche a 50 anni. Ha lanciato anche un suo brand di skincare, JLo Beauty, rivelando anche tutti gli step per una beauty routine da diva a cui si aggiunge anche una dieta bilanciata e la camminata dell'ornitorinco.

L'allenamento di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha raccontato in diverse interviste i segreti per una forma fisica da sogno. La cantante statunitense, infatti, come prima cosa rivela di non poter rinunciare alle sue nove ore di sonno: dormire bene, racconta, è una parte fondamentale del prendersi cura di sé. Inoltre, come step base della sua routine mattutina JLo applica sempre la SPF, ossia la crema solare per proteggersi, anche se non è al mare. A questo si aggiunge anche una dieta equilibrata, evitando alimenti ricchi di zuccheri, e privilegiando proteine e fibre, anche in vista dell'allenamento quotidiano che svolge.

Il fisico tonico di Jennifer Lopez

Tuttavia, anche se sembra davvero incredibile, anche JLo fa qualche strappo alla regola: non mancano i dolci che però consuma rapidamente visto che, per esibirsi sul palco, la cantante si allena più volte al giorno. In particolare, Lopez ha rivelato un particolare allenamento che le fa bruciare più velocemente le calorie. In un'intervista a Vogue di qualche anno fa, il suo personal trainer, David Kirsch, aveva spiegato nel dettaglio alcuni degli esercizi svolti da JLo: tra questi c'è la camminata dell'ornitorinco (platypus walk o anche sumo walking squat, in inglese). Questo esercizio si svolge con le gambe in posizione di squat, ginocchia verso l'esterno e mani dietro la nuca: da questa posizione, poi, si cammina avanti e indietro, proprio come fa un ornitorinco. Come spiega Kirsch, l'importante è accovacciarsi formando un angolo di 90 gradi e rivolgere sempre le ginocchia verso l'esterno. L'esercizio prevede una rotazione dell'anca, che fa lavorare i muscoli dei glutei e delle cosce. Così si rafforzano i muscoli del addome e i tendini del ginocchio, mentre tenere le mani sulla nuca durante la camminata permette di allenare la resistenza di spalle, bicipiti e tricipiti.

