Jennifer Lopez si allena in giardino: completino rosa e pesi personalizzati per il workout casalingo Jennifer Lopez ha approfittato della domenica mattina soleggiata per allenarsi nel giardino della sua enorme villa a Beverly Hills. Completino rosa, scarpe chunky e pesi personalizzati: ecco il look scelto per il workout. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez compirà 55 anni il prossimo luglio ma nessuno lo direbbe. Sembra non sentire affatto il peso dell’età che avanza, anzi, riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani di lei con una incredibile forma fisica che non cede alla forza di gravità. Ne ha data l’ennesima prova sui social, dove ha condiviso un video realizzato nella sua enorme villa di Beverly Hills mentre si allena in giardino. Sebbene abbia rinunciato ai lunghi abiti da sera e ai tacchi alti da red carpet internazionali, è apparsa ugualmente super glamour in un completino sportivo total pink: ecco quanto costa il look da palestra e chi lo ha firmato.

L'allenamento all'aria aperta di Jennifer Lopez

Come ha trascorso la domenica mattina Jennifer Lopez? Niente gite fuori porta o pranzi in famiglia, ha preferito approfittare del tempo libero per allenarsi e tenersi in forma.

L'allenamento di J.Lo

Non è andata in palestra, lo ha fatto a casa, per la precisione nell’enorme giardino della casa che ha acquistato a Beverly Hills col marito Ben Affleck (abitazione che conta ben 12 camere da letto, 24 bagni, una spa, un campo da pickeleball e addirittura un ring per fare boxe). Addominali, affondi, squat ed esercizi per le braccia: tutto quello che ha usato per il workout è un tappetino di gomma, una asciugamani e dei pesi (rigorosamente decorati col suo nome).

Leggi anche Elisabetta Canalis si allena in total pink, per il workout casalingo sceglie il completino fluo

J.Lo in Aim’n

Il look sportivo di J.Lo

Chi ha detto che per allenarsi bisogna rinunciare allo stile? J.Lo ha dimostrato il contrario, apparendo super trendy in un completo sportivo total pink. Ha abbinato un paio di leggings aderenti e a vita alta a un crop top con lo scollo all’americana, entrambi firmati Aim’n nella nuance Cotton Candy (prezzi rispettivamente 69,99 e 39,99 euro).

Completo Aim’n

Per completare il tutto ha scelto ha scelto delle sneakers bianche con la suola leggermente a carrarmato e un paio di occhiali da sole oversize e con le lenti rosa. Non è mancato lo chignon messy che le ha permesso di allenarsi senza preoccuparsi della piega. In quante prenderanno ispirazione dalla popstar per le loro giornate in palestra?