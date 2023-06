Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno trovato casa: com’è fatta la mega villa da 61 milioni di dollari Dopo un anno di assidue ricerche, la coppia ha trovato casa vicino Beverly Hills: una ‘mega mansion’ con dodici camere da letto, piscina e forse anche un salone di bellezza!

A cura di Beatrice Manca

Dopo una ricerca durata quasi un anno, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno finalmente trovato la casa dei loro sogni. Chiamarla casa, tra l'altro, è riduttivo: una ‘megamansion' con 12 camere da letto, 24 bagni, attico, piscina, palestra e perfino un minibar. La notizia è stata confermata dal Wall Street Journal, che rivela la chiusura dell'accordo per 61 milioni di dollari, circa 57 milioni di euro: una cifra stratosferica ma decisamente più bassa di quella chiesta inizialmente per la magione.

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno comprato casa

Con un ritorno di fiamma da film, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati lo scorso settembre. La scintilla si è riaccesa vent'anni dopo la loro rottura, e le nozze sono state una vera e propria favola: mancava solo un castello dove vivere per sempre felici e contenti. Ora la coppia lo ha trovato in una villa vicino Beverly Hills, su un promontorio, chiamata Wallingford estate. Secondo TMZ, il prezzo iniziale della casa era 75 milioni di dollari: la coppia, anche grazie alla mediazione dell'avvocato di Katy Perry e Madonna, ha negoziato un prezzo di quasi 15 milioni più basso e ha già iniziato il trasloco.

Come è fatta la mega villa con salone di bellezza incorporato

Il blog di gossip TMZ ha divulgato i dettagli della casa: 46mila piedi quadrati (l'equivalente di 4273 metri quadrati) 12 camere, 24 bagni, una palestra completa di attrezzi e campo da boxe, cantina, whiskey lounge e piscina a sfioro con solarium. All'interno, secondo il blog, c'è tutto il necessario per rilassarsi: una sala cinema, un bar e addirittura un salone di bellezza per i capelli e per la manicure!