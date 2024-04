video suggerito

Dove si trova la casa di Amy Winehouse e le location del film Back to black Amy Winehouse ha vissuto per gran parte della sua vita nel quartiere di Camden Town a Londra: l'artista, dopo il successo di Back to black, aveva comprato una splendida villetta, la stessa casa in cui è stata ritrovata morta.

A cura di Arianna Colzi

Amy Winehouse

La casa di Amy Winehouse, artista scomparsa a 27 anni nel 2011, si trova a Londra, nel quartiere di Camden. Intorno al 30 di Camden Square e anche nella vecchia casa, Jeffrey's Place, sono state girate diverse scene anche del film Back to black, che uscirà al cinema il 18 aprile, grazie alla concessione della madre. Il film diretto da Sam Taylor-Johnson ripercorre la vita privata e la carriera di Winehouse dai primi anni fino al successo internazionale ottenuto con i primi singoli Rehab e Back to black. "Essere a Camden era essenziale, perché costituiva una parte importante della vita e dell'identità di Amy", ha rivelato la regista. "Ne ha davvero abbracciato e amato ogni aspetto".

Una scena di Back to Black

La casa di Amy Winehouse a Camden Square

Al 30 di Camden Square, nel quartiere di Camden Town, si trova una palazzina tipicamente inglese per metà bianca e per metà con mattoni a vista. Qui la cantante britannica venne trovata morta il 23 luglio 2011: ancora oggi fuori dai cancelli dell'appartamento sono disposti mazzi di fiori e messaggi che ricordano l'artista. La casa viene acquistata dopo il successo dell'album Back to black, suo secondo disco in studio uscito nel 2006. Gli interni della casa di famiglia di Amy e del 30 di Camden Square sono stati tutti girati presso gli Ealing Studios. La scenografa Sarah Greenwood e la decoratrice Katie Spencer hanno studiato Amy, scoprendo quanto fosse vicina a sua nonna e quanto l'avesse influenzata, quindi hanno usato questo legame come punto di partenza per lo stile della sua prima casa.

I ricordi dei fan davanti al 30 di Camden Square.

“C’erano delle fotografie dell’appartamento di Amy, quindi siamo stati in grado di replicare i colori delle pareti nella ricostruzione negli Ealign Studios”, afferma la Greenwood. Dopo un prezzo di vendita iniziale di 3 milioni di sterline, la casa è stata venduta per 2 milioni. "Non avremmo potuto girarlo altrove, né tantomeno avremmo potuto ricreare la casa sui set", aggiunge Alison Owen, la produttrice. "Ha una texture e un odore tutti suoi, e lo si sente nelle scene che abbiamo girato in loco. Penso che abbia davvero aiutato anche gli attori a raggiungere migliori performance".

Il ricordo dei fan davanti alla casa di Amy Winehouse

La villa nel quartiere di Camden è stata il rifugio di Winehouse dagli attacchi e dalla pressione incessante sui paparazzi. Il soggiorno a piano terra aveva a terra un pavimento in mogano scuro che faceva da contrasto con delle pareti bianche. Non mancano gli spazi totalmente riarredati e ammodernati, per una casa che l'artista ha comprato per la metà della cifra a cui è stata venduta. La cucina è tipicamente all'inglese, con un pavimento a scacchi nero e bianco, che si coordina con l'arredamento total black. La splendida palazzina è dotata anche di uno spazio verde.

Camden Square

Le scene del film Back to Black girate a Jeffrey's Place

Oltre alla celebre casa al 30 di Camden Square, prima della consacrazione di pubblico e stampa, Amy Winehouse ha avuto anche un'altra casa chiamata Jeffrey's Place, sempre a Camden Town. Qui sono state girate anche alcune scene di Back to black, ricreando alcuni momenti vissuti davvero da Winehouse in questa casa, come diversi inseguimenti dei paparazzi. La regista Sam Taylor-Johnson ha raccontato che mentre giravano una scena in cui i paparazzi assediano la cantante anche un vero paparazzo si è infilato tra la ressa degli attori. A lui hanno dovuto spiegare che si trattava di attori e non di fotografi veri.

La regista Sam Taylor Johson fuori da Jeffrey's Place

I luoghi del film Back to Black

In generale, come ha rivelato la regista Taylor-Johnson, il quartiere di Camden è stato centrale nelle riprese di Back to black, così come lo è stato nella vita di Amy Winehouse. "Abbiamo comunque evitato il famoso mercato della zona, ed evidenziato le parti meno popolari di Camden. Volevamo mostrare quest'area non da un punto di vista turistico, ed effettuare le riprese lungo i canali, sotto i ponti, nei pub, nelle zone più tranquille che non tutti conoscono”, ha rivelato la troupe del film. "Adoro il fatto che sognasse la Carnegie Hall e Ronnie Scott, ma in fondo era proprio una ragazza di Camden”. Tra le 54 location in tutta Londra, utilizzate in 40 giorni di riprese, figurano Primerose Hill, London Zoo, Ronnie Scott's, uno dei pub più celebri di Camden Town, e i Riverside Studios di Hammersmith – dove è stata registrata la performance di Amy ai Grammy.

I Riverside Studios oggi chiusi

Dopo David Bowie che vi ha tenuto un concerto nel 2002, che è stato poi trasmesso in più di ottanta cinema, raggiungendo 50mila persone, Amy Winehouse ha usato questa venue così speciale. Dopo che le era stato negato il visto per entrare negli Stati Uniti, il team della cantante ha scelto i Riverside Studios per collegarsi in diretta con la cerimonia dei Grammy Awards del 2008 che si teneva a Los Angeles. Nella serata più luminosa della carriera dell'artista londinese, gli Studios hanno ospitato tutta la band e la famiglia di Winehouse che ha così potuto assistere alla vittoria di 5 Grammy Awards.

Una scena del film Back to Black