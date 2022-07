Back to black, il film sulla storia di Amy Winehouse sarà diretto dalla regista di 50 sfumature Prossimamente nelle sale Back to black, il nuovo film biografico sulla storia della celebre cantante inglese Amy Winehouse morta nel 2011 per abuso di alcol: sarà Sam Taylor Johnson a dirigere il nuovo film, è la regista di Cinquanta sfumature di grigio. “Il film perfetto, sono pronta” ha commentato.

A cura di Gaia Martino

La storia di Amy Winehouse arriverà sul grande schermo. Sono passati 11 anni dalla tragica scomparsa di una delle voci più belle e amate della musica, la cantante inglese morì il 23 luglio 2011, a soli 27 anni, nella sua casa di Londra, per abuso di alcol. Già nel settembre 2015 uscì un documentario sulla Winehouse, "The Girl Behind the Name" tradotto "La ragazza dietro il nome", dietto da Asif Kapadia. Il nuovo, in uscita prossimamente, è diretto dalla regista di Cinquanta sfumature di grigio, Sam Taylor Johnson, che si è detta entusiasta per il nuovo lavoro.

Il nuovo film sulla storia di Amy Winehouse

Il quotidiano inglese Deadline regala i dettagli di un progetto che presto regalerà ai telespettatori un nuovo tuffo nella vita di Amy Winehouse. Studiocanal, si legge, sta preparando "Back to Black", un nuovo film sulla cantante inglese, con la regia di Sam Taylor Johnson. La sceneggiatura è scritta da Matt Greenhalgh e il progetto, dopo l'ingaggio della regista di Cinquanta sfumature di grigio, si starebbe muovendo rapidamente. Il film dovrebbe ripercorrere la vita privata e la carriera di Amy Winehouse che ha iniziato come cantante jazz nel nord di Londra prima di diventare una star di successo, vincendo anche un Grammy: il film è stato realizzato con l'appoggio della famiglia della cantante e dei produttori. La regista Sam Taylor Johnson è alla ricerca ora dell'attrice che interpreterà il ruolo della celebre artista, morta tragicamente nel 2011.

Il commento della regista Sam Taylor Johnson

La regista del nuovo film su Amy Winehouse, Back to black, nel 2013 è stata scelta per Cinquanta sfumature di grigio, il bestseller campione di incassi. Ora è lei incaricata a dirigere il cortometraggio sulla storia di una delle cantanti più amate di sempre, scomparsa prematuramente per abuso di alcol. Sam Taylor Johnson si è detta entusiasta per il progetto in lavorazione. Sul suo profilo Instagram ha condiviso la notizia ufficiale e ha commentato: "Questo è il film perfetto da dirigere. Sono pronta, let's go".